Paradinhas 19

CB Correio Braziliense

» ESPANHA

A Espanha não apresentou o melhor futebol, mas venceu o Kosovo, com tranquilidade, por 2 x 0. Os gols de Fornals, Ferrán Torres deixaram a Fúria com a liderança isolada do grupo B das Eliminatórias da Europa.

» ITÁLIA

A Itália teve uma atuação muito mais consistente e, mesmo poupando titulares, goleou a Lituânia, por 5 x 0, com gols de Kean (dois), Raspadori, Di Lorenzo e Utkus (contra). O time segue líder isolado do grupo C.

» ALEMANHA

Quem também goleou foi a Alemanha. Com gols de Rüdiger, Gnabry, Werner, Sané, os tetracampeões mundiais venceram a Lituânia, por 4 x 0. A seleção segue com 100% de aproveitamento com Hansi Flick.

» INGLATERRA

A única gigante que tropeçou foi a Inglaterra. Harry Kane colocou a equipe da Terra da Rainha na frente, mas, nos acréscimos, Szymanski empatou e evitou a derrota. Os ingleses seguem na liderança com gola.

» URUGUAI

Sob a empolgação da vitória sobre a Bolívia, o Uruguai tem confronto direto pelo terceiro lugar da classificação, às 19h30, contra o Equador, no Campeón del Siglo. As seleções estão separadas por um ponto.

» ARGENTINA

Após a polêmica contra o Brasil, a Argentina volta a campo, hoje, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Às 20h30, os hermanos recebem a Bolívia, no Monumental de Nuñez, casa do River Plate, em Buenos Aires.