Vasco anuncia Fernando Diniz para a sequência da temporada

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Ivan Storti/Santos FC)

O Vasco da Gama encontrou um novo comandante para sua embarcação na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (9/9), um dia após a saída do técnico Lisca, a diretoria cruzmaltina anunciou a chegada de Fernando Diniz, que esteve recentemente no Santos. O treinador de 47 anos desembarca no Rio de Janeiro com a missão de recolocar a equipe nos trilhos que levam ao acesso à elite do futebol brasileiro.

Fernando Diniz chega ao Vasco para o seu segundo trabalho como técnico na capital carioca. O primeiro havia sido no Fluminense, em 2019, mas sem grandes resultados. Agora, a árdua missão é recolocar o alvinegro entre os principais times do cenário nacional. O novo comandante chega com contrato até o final da temporada, junto com os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli.

O namoro entre Vasco e Fernando Diniz já vinha acontecendo desde o início da temporada, quando o então técnico Vanderlei Luxemburgo informou que não seguiria no clube. Diniz, que à época comandava o São Paulo, decidiu permanecer na capital paulista.

Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco.



Saiba mais em:



???????? https://t.co/ZiyvsCGaZz#VascoDaGama pic.twitter.com/hPhm5mnAGn — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 9, 2021

O dono da prancheta vascaína chega a São Januário depois de um trabalho contestado no Santos. Fernando Diniz comandou o Peixe em 27 partidas, perdeu 10, empatou sete e venceu outros 10 confrontos.

Responsável por guiar o Vasco na sequência da temporada, Fernando Diniz assume o time na nona colocação da tabela da Série B, com 32 pontos. Hoje, o Gigante da Colina está a seis pontos do Botafogo, que fecha o grupo dos quatro primeiros que sobem à primeira divisão do futebol brasileiro.

Depois da derrota por 3 x 1 para o Avaí, pela 23ª rodada da Série B, o Vasco tem a semana livre e se prepara para o duelo diante do vice-líder CRB, na próxima quinta-feira (16/9), às 19h, em Alagoas.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima