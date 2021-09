De olho no hexa, Brasil desembarca na Lituânia para Copa do Mundo de Futsal

VP VICTOR PARRINI*

Vem aí mais uma edição da Copa do Mundo de Futsal. O maior espetáculo do futebol de salão desembarca na Lituânia para sua nona edição sob a batuta da Fifa. Entre 12 de setembro e 3 de outubro, 24 seleções entram em quadra na busca pelo título mais importante da modalidade. O Brasil, maior campeão da história do torneio, quer aumentar a coleção de troféus e está de olho no oitavo caneco mundial, o sexto organizado pela Fifa. Além da amarelinha, o campeonato mundial contará com outras grandes equipes campeãs, como Espanha, Paraguai e a atual detentora do título, Argentina.

Antes da entidade máxima do futebol assumir o comando do torneio, três Mundiais foram organizados pela então Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), atual Associação Mundial de Futsal (AMF). A partir de 1989, a Fifa tomou o controle e passou a controlar o campeonato.

Assim como tantos outros eventos esportivos, a Copa do Mundo, inicialmente prevista para 2020, teve de ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, devido ao cenário na Lituânia, o público poderá comparecer aos ginásios. A Fifa autorizou a presença de torcedores, contanto que apresentarem comprovante de imunização contra a covid-19, atestado de recuperação ou exame PCR negativo para o coronavírus.

Com a bola rolando, além de Brasil, Espanha, Paraguai e Argentina, outras 20 equipes entram em quadra no anseio por uma conquista de Copa do Mundo. A Rússia, número quatro do ranking internacional, é uma das seleções que configuram no top 10 e vão em busca do primeiro troféu Fifa. Irã, Portugal e Itália também se apresentam como candidatos ao título mais importante da modalidade. As 24 equipes estão divididas em seis grupos de quatro, onde primeiros e segundos colocados, além dos quatro melhores terceiros de cada chave, avançam às oitavas de final.

Amarelinha mira o hexa

O Brasil chega para a disputa sob o comando de Marquinhos Xavier, que está à frente da Seleção desde 2017. O técnico promoveu uma mescla na lista de convocados para o torneio mundial. Dos 16 convocados, oito atuam no futsal brasileiro, enquanto a outra metade defende clubes europeus. "Temos uma equipe extremamente capacitada para buscar esse título”, analisou o treinador.

De 1982 para cá, a Seleção Brasileira conquistou sete títulos mundiais, cinco na Era Fifa, a partir de 1989, quando a entidade assumiu a organização do campeonato. No entanto, desde 2012 o time canarinho não sabe o que é vencer o torneio internacional. Na edição realizada há nove anos, o Brasil superou a Espanha por 3 x 2, com atuação decisiva da dupla Neto e Falcão.

Na última edição da Copa do Mundo, em 2016, na Colômbia, o esquadrão verde-amarelo deixou a desejar e não passou das oitavas de final ao cair para o Irã, nos pênaltis. O treinador brasileiro reconhece a melhora técnica das outras equipes, mas enxerga uma responsabilidade sobre o Brasil. “Temos que ser humildes, sabemos que os países evoluem. Por outro lado, temos uma hegemonia a defender, que é a história do nosso futsal”, lembrou o técnico Marquinhos Xavier.

Preparação invicta

Antes da bola rolar oficialmente, o Brasil se preparou bem para fazer bonito na Lituânia. A delegação canarinho passou 10 dias na Polônia, onde, além dos treinamentos, disputou quatro amistosos, dois contra os donos da casa (vitórias por 4 x 1 e 5 x 1), e outros dois contra a Sérvia (vitória por 4 x 3 e empate por 1 x 1).

Faltando pouco para a bola rolar, a Seleção desembarcou em solo lituano na quinta-feira (9/9) e deu início à logística para a fase inicial do torneio. O time tupiniquim está alocado no Grupo D, junto ao Vietnã, República Tcheca e Panamá. A estreia acontece na segunda-feira (13/9), às 14h (horário de Brasília), diante dos vietnamitas.

“A nossa missão é nos concentrarmos naquilo que temos que fazer, na nossa capacidade de desenvolver um grande futsal e trazer, mais uma vez, essa importante conquista", ressaltou Marquinhos Xavier.

Confira a agenda brasileira na primeira fase do Mundial

Segunda-feira (13/9), às 14h — Vietnã x Brasil — Globo e SporTV

Quinta-feira (16/9), às 14h — Brasil x República Tcheca — Globo e SporTV

Domingo (19/9), às 10h — Klaipda — Brasil x Panamá — Globo e SporTV

