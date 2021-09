Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Flamengo

Filipe Luís está fora da partida de domingo contra o Palmeiras pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. Ele sofreu lesão na panturrilha esquerda. Renê voltou a treinar e disputa a vaga com o promissor Ramon do time sub-20.

» CORINTHIANS

O meia Willian está cada vez mais próximo da estreia pelo Timão. Ontem, ele participou do treino como titular e deve entrar em campo contra o Atlético-GO no domingo, em Goiânia, pelo Brasileirão.

» Santos

Apresentado, ontem, como novo comandante do Santos, Fábio Carille, ex-Corinthians, elogiou a base do time paulista e comemorou o fato de poder fazer uma mescla de jogadores jovens e experientes.

» STJD

O tribunal denunciou Gabigol ontem por ter chamado o Brasileirão de várzea depois de ser expulso na derrota por 4 x 0 para o Internacional no primeiro turno. A punição ao jogador pode ser de até seis partidas.

» Romário

O senador e jogador eleito melhor do mundo em 1994 foi operado ontem com urgência para retirada da vesícula em um hospital de Copacabana, Zona Sul do Rio. O boletim diz que o Baixinho passa bem.

» TÊNIS

O brasileiro Bruno Soares está na briga pelo tri do US Open. Ontem, o brasileiro e o parceiro Jamir Murray superaram John Peers e Filip Polasek por 2 sets a 1 e decidirão o título das duplas contra Rajeev Ram e Joe Salisbury.