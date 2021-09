Alison dos Santos brilha na etapa final da Liga Diamante

CB Correio Braziliense

(crédito: Stefan Wermuth/AFP)

A temporada de Alison dos Santos, o Piu, não poderia terminar de maneira melhor. Depois da medalha de bronze nos 400m com barreira nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, ontem ele cruzou a linha de chegada em segundo lugar na última etapa da Diamond League no Estádio Letzigrund, no Weltklasse Zürich, em Zurique, na Suíça. O paulista de São Joaquim da Barra fechou com 47s81, atrás do fenômeno norueguês Karsten Warholm. O campeão olímpico no Japão anotou a marca de 47s35.

A Diamond League é o principal circuito de competições do mundo atletismo com 12 etapas disputadas na temporada. A última delas foi ontem. No total, o evento distribui US$ 7 milhões em prêmios, cerca de R$ 38 milhões.

A decisão dos 400m com barreira foi tensa. Alison se mexeu na primeira largada, queimou o início e foi punido com cartão amarelo. O turco Yasmani Copello prejudicou a segunda largada e foi eliminado da prova. Karsten Warholm disparou no terceiro tiro, enquanto Alison e Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas disputavam a vice-liderança.

Alisson chegou em segundo lugar para concluir um ano fantástico. Ele fecha o ano em terceiro lugar no ranking mundial, medalhista de bronze em Tóquio e segundo no circuito da Diamond League.

Aos 21 anos, considerado a maior revelação do atletismo brasileiro, Alison fez uma excelente campanha na Liga Diamante. Ele chegou à grande final depois de ganhar a medalha de prata nas etapas de Doha (Catar), de Oslo (Noruega) e de Mônaco (França), e de ser campeão em Estocolmo (Suécia) e Bruxelas (Bélgica).