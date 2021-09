Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Olmedo/AFP - 20/8/21 )

O Vasco encontrou um novo comandante para a embarcação na Série B do Brasileirão. Ontem, um dia após a saída do técnico Lisca, a diretoria cruzmaltina anunciou a chegada de Fernando Diniz, que esteve recentemente no Santos. O treinador de 47 anos desembarca no Rio de Janeiro com a missão de recolocar a caravela na rota do acesso à elite.

O Vasco é o segundo trabalho de Fernando Diniz na capital carioca. O primeiro havia sido no Fluminense, em 2019, mas sem grandes resultados. A árdua missão é recolocar o alvinegro entre os principais times do cenário nacional. O novo comandante chega com contrato até o fim da temporada com os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli.

O namoro entre Vasco e Fernando Diniz vinha acontecendo desde o início da temporada, quando o então técnico Vanderlei Luxemburgo informou que não seguiria no clube. Diniz, que à época comandava o São Paulo e decidiu ficar na capital paulista.

O dono da prancheta vascaína chega a São Januário depois de um trabalho contestado no Santos. Fernando Diniz comandou o Peixe em 27 partidas, perdeu 10, empatou sete e venceu outros 10 confrontos.

Athletico-PR

Na Série A, o Furacão anunciou a saída do técnico português António Oliveira. O pedido de demissão do treinador teve direito a textão do pai dele nas redes sociais. “Quando venderam o Vitinho, era nesse dia que o treinador devia ter saído, porque tiraram quem marcava gols e dava profundidade ao jogo do Athletico. Foi uma grande experiência em um clube com grande história, mas com um cancro (câncer) dentro do elenco que destrói o trabalho de um líder”, desabafou.