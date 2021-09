Paradinhas

CB Correio Braziliense

» BOTAFOGO

O Botafogo não quer saber de tropeço hoje, contra o Londrina, às 16h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Brasileiro da Série B. Dos últimos cinco jogos, o Glorioso venceu quatro e empatou um.

» CRUZEIRO

A 12 pontos do G-4 da Série B, o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta hoje, às 11h, no Mineirão, pela 23ª rodada da segunda divisão. O time mineiro não vence há duas partidas consecutivas: empates com CRB e Goiás.

» Fórmula 1

Nem Lewis Hamilton, muito menos Max Verstappen. O finlandês Valtteri Bottas brilhou no treino de classificação, ontem, para a “sprint race” de hoje no GP da Itália, a 14ª etapa da temporada 2021 da F-1.

» Tênis

Bruno Soares e Jamie Murray tomaram a virada da dupla formada pelo americano Rajeev Ram e o americanoJoe Salisbury e se despediram do US Open com o vice. O jogo teve parciais de 3/6, 6/2 e 6/2.

» Mais tênis

Bronze em Tóquio, a brasileira Luisa Stefani deixou a semifinal de duplas do US Open na cadeira de rodas jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Ela torceu o joelho na derrota para Cori Gauff e Catherine McNally.

» BOXE

A noite será de atrações no boxe com lutas inusitadas. Hoje à noite, o brasileiro Vitor Belfort terá pela frente Evander Holyfield na Flórida. Outra atração da noite de combates é o duelo entre Anderson Silva e Tito Ortiz. O Combate transmitirá.