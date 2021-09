Cristiano Ronaldo estreia no United

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Manchester United)

Grande surpresa do Manchester United no fechamento do mercado de transferências, o filho pródigo Cristiano Ronaldo volta a Old Trafford 12 anos depois, hoje, contra o Newcastle, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, a Premier League.

A expectativa é máxima, mas sua presença no time titular não está garantida. Ele dificilmente tem conseguido treinar com os novos companheiros devido à Data Fifa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmou, ontem, que o jogador estará em campo, seja como titular ou como reserva. “Em algum momento, ele estará em campo, isso é certo”, afirmou o técnico norueguês.

Old Trafford vibra com a ideia de receber o jogador, vindo da Juventus, 12 anos depois de ter deixado o clube para assinar com o Real Madrid. Após ser revelado no Sporting de Portugal, Cristiano Ronaldo entrou na dimensão planetária com o Manchester United (2003-2009).

Depois de fechar sua volta a Manchester, o jogador português, que fará 37 anos em fevereiro, mostrou o desejo de fazer história com a camisa do time inglês e destacou que deixar a Juventus foi a melhor decisão que poderia ter tomado.

O Newcastle, com apenas um ponto em três jogos, parece um adversário ideal para CR7 decolar. A lenda do futebol português disputou apenas uma das três partidas de Portugal nesta janela internacional. Ele fez dobradinha que garantiu a virada sobre a Irlanda (2 x 1) nas eliminatórias para a Copa que o tornou o maior artilheiro da história por seleções (111 gols), quebrando a marca do iraniano Ali Daei.