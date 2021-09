Chegada e partida

CB Correio Braziliense

A 14 dias do fim das inscrições na Série A, dois jogadores badalados movimentaram o mercado do futebol brasileiro. Aos 34 anos, o zagueiro David Luiz, ex-Arsenal, acertou com o Flamengo. Quatro anos mais velho, o lateral-direito Daniel Alves encerrou a passagem pelo São Paulo de maneira polêmica.

O namoro entre Flamengo e David Luiz vinha se arrastando e teve capítulo final ontem à tarde. Falta apenas a assinatura do contrato. A expectativa é pela apresentação do jogador na segunda-feira. Revelado pelo Vitória, o zagueiro estava na Europa desde 2007, quando foi cedido por empréstimo ao Benfica e, depois, comprado em definitivo pelo clube português. Antes da Copa de 2014, o beque tornou-se o jogador mais caro do mundo na posição. À época, o Paris Saint-Germain desembolsou

R$ 216,3 milhões por ele.

Além do Brasileirão, David Luiz pode participar das semifinais da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O clube precisa inscrevê-lo na competição continental antes do início das semifinais. David Luiz tem no currículo um título do Campeonato Português, um do Inglês e dois no Francês. Ganhou a Champions League na temporada de 2011/2012 pelo Chelsea e a Copa das Confederações pela Seleção Brasileira, em 2013. Titular do Brasil na Copa de 2014, fez um gol contra a Colômbia nas quartas de final, mas ficou marcado pelo choro no 7 x 1.

São Paulo

Enquanto David Luiz fechava com o Flamengo, a diretoria do São Paulo informava a saída de Daniel Alves. O lateral-direito estava com a Seleção para a rodada tripla das Eliminatórias para a Copa e não se reapresentou após o fim dos compromissos com o time de Tite. A equipe paulista deve salários referentes ao ano de 2020 ao atleta e informou que apresentou uma proposta nesta semana para resolver a pendência.

Os representantes de Daniel Alves rejeitaram a oferta e, por isso, comunicaram à diretoria tricolor que o jogador não se apresentaria para a sequência da temporada no CT da Barra Funda. Ao lado de Rui Costa e Muricy Ramalho, o diretor de futebol Carlos Belmonte disse que as negociações continuarão.

A decisão foi comunicada ao técnico Hernán Crespo, que sabe agora que não terá mais à disposição um dos principais nomes do elenco tricolor. “Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós, nós trabalhamos a favor da instituição. Ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube”, concluiu Belmonte.

No mês passado, pouco após ser campeão olímpico em Tóquio, Daniel Alves fez críticas ao clube por conta dos pagamentos atrasados que já ultrapassam os R$ 10 milhões. O agente do lateral, Fransérgio Bastos, informou, à época, que as partes se reuniram em abril e que o São Paulo prometeu quitar a divida entre junho e julho, o que não aconteceu. A diretoria afirmou que nunca fez promessas ao experiente jogador de 38 anos.

Contratado como estrela em 2019 e com direito à festa no dia da apresentação, Daniel Alves era o “rosto” de um projeto do clube paulista, que almejava pagar parte dos vencimentos do atleta explorando sua imagem em acordos com parceiros comerciais. Dois anos depois, a ideia são-paulina não se tornou realidade.

Pelo São Paulo, o jogador que teve grande carreira na Europa, passando por Sevilha, Barcelona, PSG e Juventus, disputou 95 partidas. Marcou nove gols e deu 14 assistências. O maior vencedor de títulos da história do futebol, com 42, se despede do Morumbi com apenas uma taça: a do Campeonato Paulista deste ano.