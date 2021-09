Aos 18 anos, Emma Raducanu é a grande campeã do US Open 2021

RM Rafaela Martins

(crédito: Darren Carroll/USTA)

Com uma campanha impressionante, a britânica Emma Raducanu, uma jovem de 18 anos, entrou para a história do tênis ao conquistar seu primeiro Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos (US Open). Com parciais de 6/4 e 6/2, a tenista precisou de 1h51 para despachar a canadense Leylah Fernandez, 19, e erguer o troféu. Raducanu passará de número 150 para 23 no ranking mundial da WTA, a Associação das Tenistas Profissionais.

Raducanu quebrou um jejum de 44 anos sem vitórias de tenistas britânicas mulheres nos quatro maiores torneios do calendário. A última havia sido Virginia Wade em Wimbledon (Londres), no ano de 1977.

Além disso, a jovem precisou vencer nove jogos até chegar à final. A tenista se tornou a primeira competidora vinda do qualificatório a avançar à decisão do torneio (US Open). Emma deixou pelo caminho a grega Maria Sakkari e a suíça Belinda Bencic. Mas isso não descarta a bela campanha da canadense Fernandez.

Ainda que o título tenha ficado somente com uma tenista, as duas quebraram recordes ao jogarem a final mais jovem em Nova York desde 1999, quando Serena Williams, com apenas 17, venceu Martina Hingis, com 18.

A trajetória de Leylah Fernandez foi impecável, principalmente pelas adversárias que ela deixou para trás. Aos 19 anos, ela eliminou em sequência a japonesa Naomi Osaka, ex-líder do ranking e bicampeã em Nova York, a alemã Angelique Kerber, campeã de Grand Slams e dona de um ouro olímpico, a ucraniana Elina Svitolina, top 5 do mundo, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, uma das principais favoritas ao título.

As duas têm motivos de sobra para comemorar. Diferente dos americanos que neste sábado (11/9) lamentaram os 20 anos do atentado terrorista ocorrido no World Trade Center. Em forma de homenagem, a quadra central do complexo Flushing Meadows - Arthur Ashe Stadium - relembrou a data.