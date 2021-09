Medvedev vence Djokovic e conquista o primeiro Grand Slam da carreira

RM Rafaela Martins

(crédito: Garrett Ellwood/USTA)

O russo Daniil Medvedev (#2) conquistou neste domingo (12/9), o título do Aberto dos Estados Unidos (US Open) ao vencer por 3 sets a 0 (triplo 6/4) o sérvio Novak Djokovic (#1). Nole buscava ser campeão de um Grand Slam pela quarta vez nesta temporada. Ele levantou o troféu na Austrália (Australian Open), na França (Roland Garros) e na Inglaterra (Wimbledon).

Na quadra central do complexo esportivo de Flushing Meadows, Nova York, Medvedev superou o então favorito por 6/4 6/4 e 6/4, em 2h15 de partida, repetindo o feito de Marat Safin, em 2000, último tenista da Rússia a ser campeão do US Open. Essa foi a segunda vez que o russo chegou à final do Aberto dos Estados Unidos. Em 2019, Medvedev saiu com o vice-campeonato, após perder para Rafael Nadal.

Com esse resultado, Medvedev frustrou os planos de Djokovic, que buscava ultrapassar Roger Federer e Rafael Nadal no número de troféus de Majors - os três seguem empatados com 20 - e fechar o Career Grand Slam, vencendo os quatro principais torneios no mesmo ano.

Mas os jogos de tênis não param por aqui. Em clima de fim de temporada, o espectador poderá acompanhar o Masters 1000 de Xangai e Paris, e o Nitto ATP Finals - disputam os oito jogadores com melhor ranking da associação profissional.

Próximos jogos:

Masters 1000 Xangai: 10 de outubro

Masters 1000 de Paris: 1 de Novembro

Nitto Atp Finals: 14 de novembro