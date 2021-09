Mengão no retrovisor

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

Após duas semanas sem jogar, em razão das convocações para as Eliminatórias da Copa do Mundo, Palmeiras e Flamengo voltaram a campo neste domingo, no Allianz Parque, e os visitantes saíram do gramado radiantes. Com David Luiz, novo reforço flamenguista, assistindo a tudo do camarote, o time comandado por Renato Gaúcho saiu atrás, quando Wesley abriu o placar, mas virou o placar para 3 a 1 e entrou no G-4, diminuindo a diferença para os palmeirenses na tabela e mantendo a distância do líder Atlético-MG, que também venceu na rodada.

A vitória, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, que abriu o segundo turno, foi construída com dois gols de Michael e um de Pedro. O resultado deixa o Flamengo com 34 pontos, em terceiro lugar, apenas um a menos que o Palmeiras, que tem 35, e a oito do líder Galo, com dois jogos a menos.

Mesmo com longo período sem jogos, o Flamengo entrou em campo cheio de desfalques. Gabigol, que estava com a seleção, era um dos principais nomes da lista de baixas, assim como Diego e Filipe Luís. Os três foram titulares contra o Santos, no jogo passado, ocasião em que Renato Gaúcho já não contava com Bruno Henrique, ainda sem condições de jogo.

O Palmeiras, por outro lado, tinha força máxima, com exceção do lateral Jorge, que ainda não estreou. De volta na sexta-feira, após jogarem as Eliminatórias por Brasil e Uruguai, Weverton e Piquerez foram para o jogo. Apesar de mais inteiro que o adversário, o time paulista não começou bem e sofreu com as investidas flamenguistas, mas o talento de Wesley fez a diferença. Aos 14 minutos, o atacante recebeu na direita, pedalou e se livrou da marcação dupla antes de entrar na área e fazer o gol.

Dois minutos depois, o placar já estava empatado novamente. Everton Ribeiro fez a bola viajar tranquilamente por cima da defesa palmeirense em cruzamento perfeito para o baixinho Michael, livre, para empatar com um cabeceio firme. Aos 23, Arrascaeta sofreu uma lesão muscular e foi substituído por Vitinho. Sem o uruguaio, a equipe carioca perdeu força ofensiva.

Michael decisivo

A virada saiu no começo do segundo tempo. Pedro, aos 11 minutos, recebeu cruzamento na marca do pênalti e subiu mais alto do que os marcadores para cabecear bonito.

Atrás no placar, o Palmeiras ficou com a bola e criou algumas jogadas ofensivas, mas o Flamengo estava muito tranquilo, defendendo bem e aguardando a oportunidade de contra-atacar, que surgiu aos 35 minutos. Michael recebeu a bola de Vitinho, venceu Marcos Rocha no mano a mano e encheu o pé para superar Weverton, fechando o placar da vitória flamenguista. Zé Rafael foi expulso nos acréscimos, após entrar com a sola da chuteira na panturrilha de Arão.

O Palmeiras volta a campo no sábado, contra a Chapecoense, em Chapecó. Já o Flamengo faz dois jogos contra o Grêmio, no Maracanã: quarta, pela Copa do Brasil, e domingo, pela 21º rodada do Brasileirão.



Galo vence e lidera com folga

O Atlético-MG aumentou a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão, ao ganhar do Fortaleza, por 2 a 0, na Arena Castelão. Invicto há 12 partidas, o time mineiro foi beneficiado pela vitória do Flamengo, e se isolou ainda mais na liderança, com 42 pontos, contra 35 do Palmeiras e 34 do Flamengo, que tem dois jogos a menos. Já o Fortaleza perdeu a segunda seguida e estacionou nos 33 pontos, mas em surpreendente quarto lugar.

Os gols só saíram no segundo tempo. Após boa troca de passes, Zaracho aproveitou cruzamento e, livre de marcação, mandou para o gol. O Fortaleza sentiu o golpe e quase não criou chances para empatar. A pá de cal foi jogada aos 23 minutos, quando Junior Alonso aproveitou cruzamento de Nacho Fernandez e definiu o placar. Os dois times voltam a campo no próximo sábado (18), quando o Fortaleza enfrenta o Internacional, fora de casa, e o Atlético-MG recebe o Sport, no Mineirão.