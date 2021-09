Medvedev bate o número 1

CB Correio Braziliense

O tenista russo Daniil Medvedev frustrou a expectativa do sérvio Novak Djokovic de fechar a temporada com vitórias nos quatro principais torneios do mundo, os Grand Slam. Na final do US Open, em Nova York, Medvedev, segundo no ranking mundial, foi soberano diante do número 1 e levou o título com uma vitória inquestionável por 3 sets a zero, parciais de 6/4, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 15 minutos de partida. Foi o primeiro título do russo em torneios de Grand Slam.

A derrota impediu o sérvio de ultrapassar Rafael Nadal e Roger Federer no rol dos tenistas com mais títulos de Grand Slam. Os três permanecem empatados com 20 conquistas cada.

Medvedev sacou muito bem e criou dificuldades para o sérvio. No fim da partida, abatido, Djokovic se emocionou, a ponto de quase chorar, e recebeu o carinho da torcida que acompanhou a partida na quadra Arthur Ashe. O número 1 do mundo deixou a quadra sob aplausos. Medvedev, por sua vez, finalmente consegue vencer um Grand Slam.

Bia vence em Montreux

A tenista Beatriz Haddad Maia segue acumulando troféus na temporada. Neste domingo, a brasileira somou a quinta conquista no ano ao superar a britânica Francesca Jones por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), na decisão do ITF 60 de Montreux, na Suíça. A 17ª taça da carreira foi dedicada à amiga e compatriota Luisa Stefani, que rompeu um dos ligamentos do joelho direito quando disputava a semifinal de duplas femininas do US Open.