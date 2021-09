Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» SURF

A decisão do título mundial de surfe pode sair nesta segunda-feira, com a entrada de um “swell” em Trestels, na Califórnia. O Brasil terá quatro surfistas na final: Ítalo Ferreira, atual campeão mundial, Gabriel Medina, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb.

» Vini Jr. marca...

Na goleada do Real Madrid sobre o Celta de Vigo por 5 x 2, destaque para Benzema, que marcou três vezes, e Vinicius Júnior, que deixou o dele. O jogo marcou a volta dos merengues ao estádio Santiago Bernabéu depois de 560 dias.

» ...e Paquetá, também

Outro brasileiro que se destacou na Europa foi Lucas Paquetá. Ele saiu do banco e marcou o terceiro gol da vitória do Lyon sobre o Strasbourg por 3 a 1, pela 5ª rodada do campeonato francês. O Lyon está em sétimo lugar. O PSG de Neymar, Messi & cia lidera.

» Vitória inédita

O italiano Francesco Bagnaia venceu a etapa de Aragón, na Espanha, pelo Mundial de Moto GP. O espanhol Marc Marquez bem que tentou ultrapassá-lo várias vezes, sem sucesso. O líder do campeonato, Fábio Quartararo, não foi bem e terminou a prova em oitavo.

» Nova convocação

Nove vice-campeãs olímpicas foram convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa do Sul-Americano de Vôlei feminino, que começa na quarta-feira, em Barrancabermeja, na Colômbia. A estreia do Brasil será contra a seleção peruana.