David Luiz fala em escrever uma das páginas mais lindas no Flamengo

JM Júlia Mano*

(crédito: Marcelo Cortes / Flamengo)

A semana do Flamengo começou bem agitada. Um reforço de peso chegou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (13), um dia após a vitória por 3 x 1 contra o Palmeiras. O clube apresentou o zagueiro David Luiz. O jogador de 34 anos vestirá a camisa 23 e afirmou estar em paz com a decisão de integrar o plantel rubro-negro.

A escolha de David Luiz pelo Flamengo demandou tempo porque ele conversou com pessoas próximas sobre o retorno ao futebol brasileiro após 14 anos vivendo na Europa. Ele refletiu bastante até optar pela nova vida no Rio. O defensor destacou que o movimento da torcida rubro-negra para a sua vinda ao clube impactou no sim. “Desde o primeiro instante, eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo. Isso tocou meu coração e me fez estar aqui hoje”, contou.



O zagueiro ainda enfatizou o projeto do Flamengo. Segundo ele, as ambições do clube foram significativas para ele optar pelo Urubu. Para David Luiz, desafios são fontes de motivação e, por esse motivo, está com a cabeça voltada aos planos rubro-negros, mesmo com a vontade de retornar à Seleção brasileira.

O zagueiro está bem entrosado com o time, porque alguns dos futuros companheiros de campo eram próximos do defensor, mas também pela atmosfera positiva encontrada no vestiário. “A responsabilidade sempre existe quando você aceita fazer algo grande em sua vida. Eu estou extremamente feliz por fazer parte de um plantel tão qualificado de grandes jogadores. É um prazer estar dividindo o vestiário com eles”, finaliza.

Negociação

David Luiz e o Flamengo firmaram um contrato que vai até dezembro de 2022. O zagueiro estava disponível no mercado da bola após a saída do Arsenal, em junho deste ano. A partir de então, estava livre para escolher o seu próximo clube.

O novo camisa 23 do Flamengo recebeu oferta do Olympique de Marselha e de outros clubes, que não o entusiasmaram. O ex-clube de David Luiz, Benfica, também entrou na disputa pelo zagueiro, mas não chegaram a um acordo quanto ao pagamento do jogador.

Com o fim das negociações entre o Benfica e David Luiz, o Flamengo levou a melhor. Na última sexta-feira (10/9), o jornalista italiano Fabrizio Romano antecipou que o clube e o jogador firmaram um acordo verbal.

A contratação do zagueiro foi oficializada e anunciada no domingo (12/9). O jogador chegou ao clube, a tempo de ser inscrito para defender o Rubro-negro na reta final da Copa Libertadores.

A trajetória de David Luiz

De Diadema (SP), David Luiz começou a carreira profissional em Salvador (BA) na categoria de base do Vitória como volante. O jogador de 34 anos chegou na capital baiana, em 2001 e ficou até 2005.

O zagueiro desembarcou no velho continente em 2007 para defender o Benfica de Portugal. David Luiz deixou o Glorioso em 2011 e passou a defender o Chelsea. Em 2014, o jogador mudou-se da Inglaterra para a França, quanto foi contratado pelo Paris Saint-Germain.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Em 2016, David Luiz retornou ao Blues, onde permaneceu por três anos. O clube seguinte do zagueiro foi o Arsenal, o jogador vestiu a camisa do Gunners de 2019 até junho deste ano.

David Luiz tem no currículo 24 títulos. Entre eles, está o da Copa das Confederações de 2013, durante a sua passagem pela Seleção canarinho.



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima