Brasil goleia Vietnã e estreia com vitória na Copa do Mundo de Futsal

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Thaís Magalhães/CBF)

O salão da arena Klaipeda Arena foi o palco do baile da estreia brasileira na Copa do Mundo de Futsal. Deixando de lado o nervosismo, a amarelinha superou o Vietnã por 9 x 1 e iniciou com vitória a caminhada rumo ao octacampeonato mundial e ao hexa Fifa. Ferrão, eleito duas vezes melhor jogador do mundo, foi o principal nome da partida com quatro gols. Rodrigo, Dieguinho, Pito e Leozinho fecharam a conta na Lituânia.

Alocado no Grupo D, o próximo compromisso do Brasil será na quinta-feira (16/9), às 14h, quando encara a República Tcheca. Os europeus também estrearam com vitória no torneio ao superar o Panamá por 5 x 1. A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Nervosismo zero

A etapa inicial foi de amplo domínio brasileiro. O pivô Ferrão, eleito duas vezes melhor do mundo, foi um dos responsáveis pela performance convincente no período. A primeira grande chance saiu dos pés do camisa 11, quando ele dominou pela direita, entortou a marcação e chutou cruzado. Instantes depois, o próprio Ferrão tabelou com Rodrigo, que finalizou firme para anotar o primeiro gol canarinho na Copa do Mundo.

Com a vantagem no placar, o Brasil foi se soltando ainda mais dentro de quadra. Aos cinco minutos, Gadeia recebeu pela direita, avançou até o fundo e cruzou para Ferrão, que aproveitou falha na marcação adversária e empurrou para as redes. Justificando o título de melhor do mundo, Ferrão foi o responsável pelo terceiro gol brasileiro na Copa do Mundo. O camisa 11 dominou de perna canhota, limpou a marcação e bateu bem entre as pernas do goleiro Ho.

Passados 16 minutos, o Brasil recuou a marcação e deu brechas para o adversário. Após lateral pela direita, Khong recebeu de fora da área e arriscou o chute rasteiro, que surpreendeu o goleiro Guitta e diminuiu a desvantagem vietnamita. Mas, a resposta brasileira veio no minuto seguinte: Dieguinho recebeu, chapelou Ho e marcou o quarto gol verde-amarelo. Nos minutos finais, após boa troca de passes, Pito arriscou de antes da área e deu números finais à primeira etapa: 5 x 1.

Domínio verde-amarelo justifica vitória

O Brasil voltou do intervalo disposto a ampliar o placar construído na primeira etapa. Assim, no primeiro giro do cronômetro, Ferrão roubou a bola no campo de ataque e finalizou no canto direito da meta vietnamita. Três minutos depois, o camisa 11 recebeu passe de Rodrigo, deslocou a marcação e anotou o sétimo tento brasileiro.

Mesmo com o placar elástico, o técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, não recuou a equipe. Dessa forma, o pivô Dieguinho avançou a marcação, aproveitou a bobeira da defesa asiática ao roubar a bola e finalizar com êxito: 8 x 1. Acuado, o Vietnã mal conseguia passar pelo meio de campo e ameaçar a meta verde-amarela.



Faltando quatro minutos e meio para o fim da partida, Leozinho recebeu bom passe de Bruninho e, totalmente livre, empurrou sem problemas para o fundo do gol vietnamita. O gol fechou a goleada verde-amarela na Lituânia.

Ficha técnica

VIETÑA - 1

Van Y Ho, Quoc Nam Le, Doan Phat Chau, Minh Tri e Van Vu Tran.

Substitutos: Anh Quy Nguyen, Duc Hoa Pham, Anh Duy Nguyen, Dac Huy Nguyen, Duc Tung Vu, Gia Hung Nhan, Van Hieu Nguyen, Dinh Hung Khong e Thanh Tim Nguyen.

Técnico: Minh Giang

Gol: Hung Khong

Cartão amarelo: Vu Tran

BRASIL - 9

Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.

Substitutos: Djony, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho.

Técnico: Marquinhos Xavier

Gols: Ferrão (4x), Dieguinho (2x), Rodrigo, Pito e Leozinho

Ginásio: Klaipeda Arena - Lituânia

Árbitro: Juan Cordero (ESP)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima