Com candangos na disputa, LNB divulga tabela do primeiro turno do NBB

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: João Pires/NBB)

A bola laranja está prestes a subir para a nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta segunda-feira (13/9), a Liga Nacional de Basquete, organizadora da competição nacional, divulgou a tabela com os 136 confrontos do primeiro turno. Dentre os 17 times que disputarão o título, dois são do Distrito Federal: Brasília e Cerrado Basquete brigarão por duas das 12 vagas destinadas aos playoffs - fase mata-mata do torneio.

O início oficial da competição será em 23 de outubro, quando São Paulo e Flamengo se enfrentam no Ginásio do Morumbi, na capital paulista, com horário ainda a ser definido. A partida é uma reedição da final do NBB 2020/21, quando os cariocas fecharam a série por 3 x 0 e conquistaram o heptacampeonato nacional.

A dupla candanga estreia diante do mesmo adversário. Em 26 de outubro, às 20h, o Cerrado vai até a capital paulista enfrentar o São Paulo. Três dias depois, no mesmo horário, o Brasília visita a equipe tricolor no Ginásio do Morumbi.

Já a estreia dos candangos em casa acontece em novembro, novamente diante do mesmo adversário. Em 2 de novembro, o Cerrado recebe o Pinheiros, às 20h30, no Ginásio da Asceb, na Asa Sul. Dois dias depois, é a vez do Brasília encarar a equipe paulista, no mesmo horário, no Ginásio Nilson Nelson, no centro da capital.

Choque entre candangos

O clássico candango entre Brasília e Cerrado está marcado para a 7ª rodada, em 11 de dezembro, às 20h30, no Ginásio Nilson Nelson, com mando do BSB. A partida do segundo turno entre os dois representantes do DF ainda será divulgada pela Liga Nacional de Basquete.

Tabela do Brasília Basquete no primeiro turno do NBB

29/10 – 20h

São Paulo x Brasília Basquete (Ginásio do Morumbi)

4/11 – 20h

Brasília Basquete x Pinheiros (Ginásio Nilson Nelson)

6/11 – 20h

Brasília Basquete x Bauru (Ginásio Nilson Nelson)

10/11 – 20h30

União Corinthians x Brasília Basquete (Ginásio Arnão)

12/11 – 20h

Caxias do Sul x Brasília Basquete (Ginásio do Sesi)

19/11 – 20h

Brasília Basquete x Mogi (Ginásio Nilson Nelson)

21/11 – 11h

Brasília Basquete x Pato Basquete (Ginásio Nilson Nelson)

1/12 – 20h

Corinthians x Brasília Basquete (Ginásio Wlamir Marques)

3/12 – 19h30

Paulistano x Brasília Basquete (Ginásio Antônio Prado Jr.)

7/12 – 20h

Brasília Basquete x Flamengo (Ginásio Nilson Nelson)

9/12 – 20h

Brasília Basquete x Minas (Ginásio Nilson Nelson)

11/12 – 20h

Brasília Basquete x Cerrado Basquete (Ginásio Nilson Nelson)

19/12 – 11h

Rio Claro x Brasília Basquete (Ginásio Felipe Karam)

21/12 – 20h

Sesi Franca x Brasília Basquete (Ginásio Pedrocão)

9/1 – 11h

Brasília Basquete x Unifacisa (Ginásio Nilson Nelson)

11/1 – 20h

Brasília Basquete x Fortaleza (Ginásio Nilson Nelson)

Tabela do Cerrado Basquete no primeiro turno do NBB

26/10 – 20h

São Paulo x Cerrado Basquete (Ginásio do Morumbi)

2/11 – 20h30

Cerrado Basquete x Pinheiros (Ginásio da Asceb)

4/11 – 20h30

Cerrado Basquete x Bauru (Ginásio da Asceb)

8/11 – 20h30

União Corinthians x Cerrado Basquete (Ginásio Arnão)

10/11 – 20h

Caxias do Sul x Cerrado Basquete (Ginásio do Sesi)

19/11 – 20h30

Cerrado Basquete x Pato Basquete (Ginásio da Asceb)

21/11 – 18h

Cerrado Basquete x Mogi (Ginásio da Asceb)

1/12 – 19h30

Paulistano x Cerrado Basquete (Ginásio Antônio Prado Jr.)

3/12 – 20h

Corinthians x Cerrado Basquete (Ginásio Wlamir Marques)

7/12 – 20h30

Cerrado Basquete x Minas (Ginásio da Asceb)

11/12 – 20h

Brasília Basquete x Cerrado Basquete (Ginásio Nilson Nelson)

16/12 – 19h30

Rio Claro x Cerrado Basquete (Ginásio Felipe Karam)

18/12 – 18h

Sesi Franca x Cerrado Basquete (Ginásio Pedrocão)

30/12 – 20h

Cerrado Basquete x Flamengo (Ginásio da Asceb)

9/1 – 18h

Cerrado Basquete x Fortaleza (Ginásio da Asceb)

11/1 – 20h30

Cerrado Basquete x Unifacisa (Ginásio da Asceb)

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz