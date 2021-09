Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da terça-feira (14/9)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta terça-feira (14/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na segunda-feira (13/9).

Resultados da segunda-feira (13/9)

Campeonato Brasileiro

Sport 0 x 1 Internacional

Campeonato Inglês

Everton 3 x 1 Burnley

Campeonato Espanhol

Granada 1 x 2 Betis

Getafe 0 x 1 Elche

Campeonato Italiano

Bologna 1 x 0 Hellas Verona

Campeonato Português

Tondela 1 x 2 Estoril

Marítimo 2 x 2 Arouca

Campeonato Brasileiro Série C

Ferroviário 5 x 1 Paysandu

Campeonato Brasileiro Série D

Galvez 0 x 0 Guarany de Sobral

Copa do Mundo de Futsal FIFA

Vietnã 1 x 9 Brasil

Panamá 1 x 5 República Tcheca

Marrocos 6 x 0 Ilhas Salomão

Tailândia 1 x 4 Portugal

Competições desta terça-feira (14/9)

Copa do Brasil

21h30 - Santos x Athletico-PR

Liga dos Campeões

13h45 - Young Boys x Manchester United

13h45 - Sevilla x RB Salzburg

16h - Barcelona x Bayern de Munique

16h - Dínamo de Kiev x Benfica

16h - Villarreal x Atalanta

16h - Lille x Wolfsburg

16h - Chelsea x Zenit

16h - Malmö x Juventus

Campeonato Brasileiro sub-20

17h - Palmeiras x Grêmio

Copa do Mundo de Futsal FIFA

12h - Sérvia x Irã

12h - Paraguai x Espanha

14h - Angola x Japão

14h - Argentina x Estados Unidos

Na TV

12h - Surfe: WSL Finals - Dia 6; ESPN 2

12h30 -Vôlei: Campeonato Europeu Masculino (Quartas); Holanda x Sérvia; ESPN

13h - Liga dos Campeões da Ásia: Al-Nassr (SAU) x Tractor (IRN); FOX Sports

13h45 - Liga dos Campeões da Uefa: Young Boys x Manchester United; TNT

13h45 - Liga dos Campeões da Uefa: Sevilla x RB Salzburg; Space

14h - Copa do Mundo de Futsal: Argentina x Estados Unidos; SporTV2

15h30 - Vôlei: Campeonato Europeu Masculino (Quartas) - Polônia x Rússia; ESPN

15h45 - Campeonato Inglês 2a Divisão: Bournemouth x QPR; FOX Sports

16h - Liga dos Campeões da Uefa: Barcelona x Bayern de Munique; SBT e TNT

16h - Liga dos Campeões da Uefa: Chelsea x Zenit; Space

17h - Campeonato Brasileiro Sub-20: Palmeiras x Grêmio; SporTV

21h - Campeonato Argentino: Boca Juniors x Defensa y Justicia; Fox Sports

21h30 - Copa do Brasil: Santos x Athletico-PR; SporTV e Premiere

22h30 - Beisebol: MLB - San Diego Padres x San Francisco Giants; ESPN