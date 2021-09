CB Correio Braziliense

A fase de grupos começa hoje com um duelo de arromba no Camp Nou: pentacampeão do torneio, o Barcelona receberá o Bayern de Munique, às 16h, confiando na boa fase do holandês Memphis Depay. O atacante tem assumido o protagonismo neste início da era pós-Messi. Do outro lado, o time alemão engrenou sob o comando do novo técnico, Julian Nagelsmann. Os bávaros vêm de goleadas sobre Hertha Berlim (5 x 0) e RB Leipzig (4 x 1).