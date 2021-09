Brasil debuta com goleada

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Em busca do hexa no futsal, a Seleção Brasileira começou muito bem, ontem, o Mundial da modalidade, que está sendo disputado na Lituânia. Na Klaipeda Arena, na cidade de Klaipeda, o Brasil aplicou uma goleada de 9 x 1 sobre o Vietnã, na rodada de estreia do Grupo D, que tem República Tcheca e Panamá. Na primeira partida do dia, os tchecos golearam os panamenhos por 5 x 1.

Com três pontos cada — o Brasil fica na frente pela saldo de gols (8 x 4) —, brasileiros e tchecos farão um duelo direto pela liderança, amanhã, a partir das 14h. Os gols tupiniquins foram marcados por Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. Dinh Hung Khong descontou. Pela da facilidade da partida, Marquinhos Xavier utilizou todos os jogadores disponíveis. Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão foram os titulares. Entraram: Djony, Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Pito, Arthur, Lé e Dieguinho.

“É o poder da nossa Seleção Brasileira. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar. Estreia é sempre estreia. Foi muito bom a gente sair logo de cara com o gol. Deu uma tranquilidade maior para a gente trabalhar. O mais importante é jogar coletivamente, porque aí o individual vai aparecer. O Ferrão fez quatro gols. Depois, outro vai aparecer. Só tem jogador decisivo aqui. Estamos muito contentes com a nossa estreia”, avaliou o capitão Rodrigo.

“Fico contente por fazer os gols. Mas a maior felicidade é sair com o dever cumprido. Hoje a gente conseguiu cumprir com o que o Marquinhos pediu. Eu fico muito feliz... a gente que é pivô, que vive do gol, é sempre importante fazer os gols. Mas a maior felicidade é a gente sair com os três pontos, saber que fizemos uma boa partida. Agora é pensar na República Tcheca”, completou Ferrão.