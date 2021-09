Inter vence e sobe na tabela

CB Correio Braziliense

A lei do ex fez o Internacional ganhar posições na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, o colorado venceu o Sport, no Recife, por 1 x 0, com gol do meia Patrick, ex-jogador do Leão da Ilha do Retiro. Com o resultado, os gaúchos estão em nono lugar.

O time pernambucano colocou duas bolas na trave com Trelléz e André, mas não conseguiu impedir a derrota. “Fico feliz pelo carinho da torcida do Sport, mas é do futebol. Preciso fazer meu trabalho. Graças a Deus, hoje consegui com gol”, vibrou Patrick.