Paradinhas

CB Correio Braziliense

» VASCO

O técnico Fernando Diniz foi apresentado, ontem, como o novo técnico do Vasco. O treinador revelou grande motivação por estar no comando do time de São Januário, apesar de o clube estar na Série B. “É um gigante.”

» Brasília basquete

O Brasília Basquete terá o Ginásio Nilson Nelson como casa no NBB 2021/2022. A confirmação da escolha do mando de quadra foi oficializada, ontem, pelo time candango. O Cerrado irá mandar seus jogos na Asceb.

» ELIMINATÓRIAS

A Conmebol confirmou, ontem, a realização de mais uma rodada tripla, desta vez em outubro, das Eliminatórias. O Brasil pega Venezuela e Colômbia, como visitante, e fecha série contra o Uruguai, em Manaus.

» VÔLEI

A Seleção Brasileira feminina de vôlei viajou, ontem, para Barrancabermeja, na Colômbia, onde disputará o Sul-Americano. A equipe do treinador José Roberto Guimarães buscará o 22º título da competição a partir de amanhã.

» BASQUETE

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) anunciou, ontem, que Aleksandar Petrovic não é mais técnico da Seleção masculina. Na mesma nota, a CBB informou que trabalha agora para substituir o cargo “à altura”.

» PELÉ

Kely Nascimento, filha de Pelé, atualizou o estado de saúde do pai, internado após ser submetido a cirurgia para retirada de um tumor no cólon. “Ele está recuperando bem da cirurgia. Está sem dor, de bom humor”.