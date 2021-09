Retorno de um velho conhecido: Vasco repatria o meio-campista Nenê

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Vasco)

O Vasco tem um novo reforço na área. A diretoria cruzmaltina anunciou na noite desta terça-feira (14/9) o retorno de um rosto conhecido da torcida: o meio-campista Nenê. Experiente, aos 40 anos, o novo reforço vascaíno assinou contrato até o final da próxima temporada e já está à disposição do técnico Fernando Diniz.

Foi um dia movimentado na agenda do meio-campista. Na manhã desta terça-feira, rescindiu o contrato junto ao Fluminense e iniciou conversas para o retorno a São Januário. Na decisão do “vovô”, pesou o fato da perda de espaço no elenco tricolor, onde não atua como titular desde 8 de agosto, quando a equipe das Laranjeiras foi derrotada pelo América-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Nenê retorna ao Vasco depois de excelente passagem entre 2015 e 2018. O meia vestiu as cores do Gigante da Colina em 132 partidas, marcando 44 gols e serviu os companheiros com 33 assistências. Querido pela torcida vascaína, o jogador é quarto maior artilheiro do Vasco no século XXI, ficando atrás de Romário (131), Élton (52) e Leandro Amaral (51).

NOVO REFORÇO! ????



Vasco acerta o retorno do meio-campo Nenê.



Saiba mais em:



???????? https://t.co/aufR1iIiXH#VascoDaGama pic.twitter.com/gFlwLT8orq — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 14, 2021

Depois da oficialização, o Vasco corre para regularizar o jogador o quanto antes no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Agora sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco busca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. O time vem de derrota por 3 x 1 diante do Avaí e enxerga o duelo da próxima quinta-feira (16/9), às 19h, diante do CRB, como passo importante para a sequência da caminhada mirando o acesso à elite do futebol nacional.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima