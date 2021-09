Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quarta-feira (15/9)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (15/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (14/9).

Resultados da terça-feira (14/9)

Copa do Brasil

Santos 0 x 1 Athletico-PR (Athletico-PR classificado para as semifinais)

Liga dos Campeões

Young Boys 2 x 1 Manchester United

Sevilla 1 x 1 RB Salzburg

Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique

Dínamo de Kiev 0 x 0 Benfica

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Lille 0 x 0 Wolfsburg

Chelsea 1 x 0 Zenit

Malmö 0 x 3 Juventus

Campeonato Brasileiro sub-20

Palmeiras 3 x 3 Grêmio



Copa do Mundo de Futsal FIFA

Sérvia 2 x 3 Irã

Paraguai 0 x 4 Espanha

Angola 4 x 8 Japão

Argentina 11 x 0 Estados Unidos

Competições desta quarta-feira (15/9)



Copa do Brasil

19h - Atlético-MG x Fluminense

21h30 - Fortaleza x São Paulo

21h30 - Flamengo x Grêmio

Liga dos Campeões

13h45 - Besiktas x Borussia Dortmund

13h45 - Sheriff x Shakhtar Donetsk

16h - Manchester City x RB Leipzig

16h - Club Brugge x Paris Saint-Germain

16h - Atlético de Madrid x Porto

16h - Liverpool x Milan

16h - Sporting x Ajax

16h - Internazionale x Real Madrid

Liga Europa

11h30 - Spartak Moscou x Legia Varsóvia

Copa do Mundo de Futsal FIFA

12h - Costa Rica x Venezuela

12h - Egito x Guatemala

14h - Lituânia x Cazaquistão

14h - Uzbequistão x Rússia

Na TV

11h - Vôlei: Campeonato Europeu Masculino - Itália x Alemanha; ESPN

11h30 - Liga Europa: Spartak Moscou x Legia Varsóvia; Fox Sports

12h - Surfe: WSL Finals; ESPN 2

13h45 - Liga dos Campeões da Europa: Besiktas x Borussia Dortmund; TNT

13h45 - Liga dos Campeões da Europa: Sheriff x Shakhtar Donetsk; Space

14h - Vôlei: Campeonato Europeu Masculino (Quartas); ESPN

15h45 - Futebol: Campeonato Inglês 2a Divisão - Stoke City x Barnsley; Fox Sports

16h - Liga dos Campeões da Europa: Club Brugge x PSG; TNT

16h - Liga dos Campeões da Europa: Inter de Milão x Real Madrid; Space

16h - Liga dos Campeões da Europa: Club Brugge x PSG; TNT

16h - Liga dos Campeões da Europa: Liverpool x Milan; HBO Max

16h - Liga dos Campeões da Europa: Manchester City x Leipzig; HBO Max

16h - Liga dos Campeões da Europa: Atlético de Madrid x Porto; HBO Max

16h - Liga dos Campeões da Europa: Sporting x Ajax; HBO Max

19h - Copa do Brasil: Atlético-MG x Fluminense; SporTV e Premiere

19h30 - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Feminino: Brasil x Peru; SporTV2

21h - Campeonato Argentino: Newell's x River Plate; Fox Sports

21h30 - Copa do Brasil: Flamengo x Grêmio; Globo, SporTV2 e Premiere

21h30 - Copa do Brasil: Fortaleza x São Paulo; Globo, SporTV e Premiere

22h - Boxe: Miguel Borrego x Carlos Gorham; ESPN 2

22h - Liga dos Campeões Concacaf (Semifinal): Philadelphia Union x América; ESPN

23h - Beisebol: MLB: Arizona Diamondbacks x Los Angeles Dodgers; Fox Sports