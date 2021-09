CB Correio Braziliense

Hospitalizado desde 30 de agosto no Albert Einstein, em São Paulo, Pelé deixou a UTI ontem, de acordo com comunicado divulgado pelos médicos que o assistem. O Rei do Futebol estava internado desde o dia 4 de setembro para a retirada de um tumor no cólon direito, uma parte do intestino. Aos 80 anos, Pelé foi transferido para um quarto a fim de continuar seu processo de recuperação. Ele segue sob cuidados médicos e a recuperação é considerada boa.