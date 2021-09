Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Athletico-PR

O Athletico-PR é o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. Ontem, o Furacão voltou a vencer o Santos, por 1 x 0, com gol de Zé Ivaldo, e confirmou a classificação. Agora, os paranaenses aguardam quem passar de Flamengo e Grêmio.

» Flamengo

Depois de golear o Grêmio por 4 x 0 na partida de ida das quartas da Copa do Brasil, em Porto Alegre, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença, hoje, às 21h30, no Rio, para ir à semifinal. O STJD autorizou público no Maracanã.

» São Paulo

O São Paulo tem uma missão difícil, hoje, às 21h30, no Castelão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times empataram por 2 x 2 na ida, no Morumbi. Nova igualdade levará a decisão da vaga à semi para os pênaltis.

» Atlético-MG

O Galo tem a vantagem do empate contra o Fluminense, hoje, às 19h, no Mineirão, para passar de fase às semifinais. Líder do Brasileirão, o time mineiro está entre os quatro melhores da Libertadores . Ao Flu, restam a Série A e a Copa do Brasil.

» VASCO

Quase quatro anos depois, Nenê está de volta a São Januário. O Vasco anunciou, ontem, a contratação do meia, que assinou contrato até dezembro de 2022. Aos 40 anos, ele rescindiu com o Fluminense e topou o desafio de ajudar o clube na Série B.

» VÔLEI

A Seleção feminina de vôlei começará, hoje, a busca pelo 22º título do Sul-Americano. O time de Zé Roberto jogará contra o Peru, às 19h30, em Barrancabermeja, na Colômbia. A competição vale vaga para o Mundial da Polônia.