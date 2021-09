Em busca de vaga no Mundial, Seleção Feminina de Vôlei estreia no Sul-Americano

VP VICTOR PARRINI*

Um novo ciclo começa nesta quarta-feira (15/9) para a Seleção Feminina de Vôlei. Às 19h30, a equipe treinada por Zé Roberto Guimarães retorna às quadras, depois do vice-campeonato olímpico em Tóquio-2020, para enfrentar o Peru, pela primeira rodada do Sul-Americano. O torneio é extremamente importante, pois campeão e vice garantem vaga no Mundial do próximo ano, que será disputado na Holanda e Polônia.

Na briga pela manutenção da hegemonia continental, o Brasil enfrentará, além das peruanas, Argentina, Chile e Colômbia. O torneio sediado na cidade colombiana de Barrancabermeja será disputado em turno único com cinco rodadas, onde todas equipes jogam contra si.

Zé Roberto Guimarães convocou 14 jogadoras para a disputa do Sul-Americano, sendo que nove estiveram na campanha que resultou na medalha de prata em Tóquio. Estão à disposição do comandante verde-amarelo: as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Rosamaria e Lorenne, as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely, as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany e as líberos Nyeme e Natinha.

Experientes, Fernanda Garay e Camila Brait anunciaram aposentadoria da Seleção depois das Olimpíadas. Por outro lado, a oposta Tandara segue suspensa e impedida de atuar em decorrência do resultado do exame antidoping durante a participação em Tóquio.

O técnico da Seleção destacou a importância do torneio continental para a sequência do trabalho. “O Sul-Americano é classificatório para o Mundial e vamos buscar essa vaga e o título para finalizarmos bem essa temporada. Temos que manter o nosso foco e a concentração para apresentarmos o nosso voleibol. Nossos adversários têm evoluído e sabemos da nossa responsabilidade”, comentou.

Maior campeão do Sul-Americano, com 21 títulos, o Brasil vem de uma conquista de 13 ouros consecutivos. A amarelinha não perde o torneio desde 1993, quando caiu justamente para o Peru. A seleção peruana é a única, além da brasileira, a soltar o grito de campeão do torneio. São 12 medalhas douradas desde a primeira disputa, em 1951.

Uma das remanescentes do grupo olímpico, a levantadora Roberta comentou a animação em disputar mais um torneio pela Seleção. “É uma competição muito importante para o nosso grupo porque vale vaga no Mundial. Estamos vindo de uma grande competição que foi os Jogos Olímpicos, onde atingimos o nosso auge na temporada, mas seguimos muito concentradas. Chegaram algumas jogadoras novas e estamos animadas e mantendo a energia boa desse grupo”, disse.

Confira a programação completa do Sul-Americano de Vôlei

1ª rodada

Quarta-feira (15/9)

19h30 - Brasil x Peru (SporTV 2)

21h30 - Colômbia x Chile

2ª rodada

Quinta-feira (16/9)

19h30 - Brasil x Argentina (SporTV 2)

21h30 - Colômbia x Peru

3ª rodada

Sexta-feira (17/9)

19h30 - Brasil x Chile (SporTV 2)

21h30 - Argentina x Peru

4ª rodada

Sábado (18/9)

19h30 - Chile x Peru

21h30 - Argentina x Colômbia

5ª rodada

Domingo (19/9)

19h30 - Chile x Argentina

21h30 - Brasil x Colômbia (SporTV 2)

