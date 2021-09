De volta ao lar: Hugo Almeida dirigirá o Legião na Segundinha do DF

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

(crédito: Reprodução/Instagram)

Revelação entre os técnicos formados no Distrito Federal, Hugo Almeida está de volta ao futebol candango. Após passagem por clubes de Portugal, o treinador de 27 anos aceitou um convite para dirigir o Leão. O profissional iniciou o ciclo na última segunda-feira (13/9) e irá dirigir o time laranja na Segunda Divisão do Campeonato Candango, com início marcado para o próximo sábado (18/9).

Além do elenco principal, Hugo Almeida também terá a incumbência de comandar a equipe sub-20 do Legião. A Segundinha local, inclusive, é um torneio em que o técnico tem experiência e boas lembranças. Em 2018, ele dirigiu o Capital na conquista do título da divisão de acesso e recolocou a Coruja na elite do Candangão. A taça foi conquistada em final diante do Taguatinga.

O anúncio da volta ao DF foi feito por Hugo através das redes sociais. “Com imensa alegria, grande entusiasmo e enorme satisfação comunico que dei inicio a um novo ciclo profissional em minha carreira. Os objetivos e metas do clube passam a ser agora os meus, que, para além de ensinar sobre o jogo e formar atletas preparados para contextos de elite, será o de transmitir bons valores e ajudar a formar melhores filhos, pais, amigos, irmãos, cidadãos e seres humanos, para assim formar uma sociedade melhor”, escreveu.

Hugo Almeida estava no futebol português desde a temporada 2019/2020 e atuou como auxiliar-técnico de algumas equipes lusas, entre elas o Sporting sub-16 e o Sacavenense sub-19. “Regresso à cidade que me lançou para o futebol e me permitiu viver e desfrutar das minhas primeiras conquistas enquanto treinador principal, em uma casa a qual fui feliz e vitorioso há 11 anos, para exercer novamente a função que faz o meu coração acelerar e faz os meus olhos brilharem”, prosseguiu.

O retorno ao futebol candango foi viabilizado após o mandatário do Legião, Jaime Corso, ir pessoalmente até a Europa para acertar. Segundo Hugo, as negociações aconteceram de forma rápida. “Foi tudo muito corrido. As sondagens começaram no sábado retrasado. O presidente foi até Portugal para me convencer e fazer uma proposta”, contou ao Correio. No time laranja, era terá o apoio dos auxiliares Antônio Carlos Cobal, Marcus Vinícius e Michael Almeida, além do preparador de goleiros Ronie Cleiton.

Segundinha do DF

A Segunda Divisão do Candangão está marcada para começar no sábado (18/9). Além do Legião, outros nove clubes disputam duas vagas na elite: Ceilandense, Brasília, Cruzeiro-DF, SESP/Samambaense, Aruc, Brazlândia, Planaltina, Bolamense e Paranoá. Os participantes estão divididos em dois grupos de cinco para a disputa da primeira fase em turno único. Os dois melhores de cada uma das chaves irão avançar para as semifinais. Os finalistas garantem o acesso e disputam o título em duelo único.

Membro do grupo A, o Legião folga na primeira rodada e estreia apenas no segundo certame de partidas diante do Cruzeiro, em 25 de setembro, às 15h30. Ao todo, o torneio será disputado em dez datas. A Federação de Futebol do Distrito Federal não confirmou detalhes da decisão da Segundinha, mas a tendência é que a decisão em jogo único aconteça em 30 de outubro.