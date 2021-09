Vasco ataca com Diniz e Nenê

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco está de cara nova e aposta nos reforços para buscar a recuperação e recomeçar o caminho até o G4 da Série B. O clube carioca terá a estreia do técnico Fernando Diniz hoje, às 19h, contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24 ª rodada.

O treinador estava sem clube desde a demissão no Santos. Além dele, o Vasco também pode ter a estreia do experiente meia Nenê, que rescindiu com o rival Fluminense e foi regularizado no BID da CBF. “Me sinto muito bem fisicamente e com muita vontade de ajudar o time neste momento. Eu melhorei muito taticamente, a motivação é igual, o foco é igual. Continuo sendo chato querendo jogar todos os jogos”, disse o meia de 40 anos na apresentação.

Invicto sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro enfrenta o Operário-PR, hoje, às 19h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 24ª rodada.

Caso conquiste a vitória, o Cruzeiro chegará a 32 pontos e se aproximará do próprio Operário, que soma 33. Luxemburgo mantém o discurso de que ainda é possível brigar pelo acesso à elite do Brasileirão de 2022. No outro jogo de hoje, o Remo receberá o Avaí, às 21h30, em Belém.