Trio MMN frustra fãs do PSG

CB Correio Braziliense

Marcada pelo excelente desempenho de atacantes badalados, a primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões viu o badalado trio formado por Messi, Mbappé e Neymar passar despercebido, sem balançar a rede no empate por 1 x 1 com o Brugge, na Bélgica. Ander Herrera marcou para o time francês.

Enquanto isso, outros atacantes desequilibraram nos jogos disputados ontem. O brasileiro Gabriel Jesus fez o sexto gol do Manchester City nos 6 x 3 contra o Red Bull Leipzig. O egípcio Salah deixou o dele no triunfo do Liverpool contra o Milan por 3 x 2. Haaland foi o nome do Borussia Dortmund no triunfo por 2 x 1 sobre o Besiktas. Sebastian Haller fez quatro dos cinco gols do Ajax nos 5 x 1 sobre o Sporting. O brasileiro Rodrygo decretou o triunfo do Real Madrid contra a Internazionale, em Milão, por 1 x 0.