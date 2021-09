CB Correio Braziliense

Um dia depois de conquistar o tricampeonato mundial de surfe, Gabriel Medina dedicou, ontem, a conquista à companheira, Yasmin Brunet, e ao novo técnico. "Eu amo minha mulher e o Andy King foi um cara muito especial. Eles me ajudaram bastante este ano”, disse. A relação de Medina com a modelo Yasmin começou a ficar mais forte no ano passado. Em janeiro deste ano, ambos decidiram casar no Havaí. Desde então, viajam juntos no circuito.