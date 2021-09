Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Santos

O atacante Diego Tardelli disse, ontem, que foi ameaçado de morte depois da eliminação da Copa do Brasil. “Quatro carros me seguiam. Parei no sinal me fecharam e começaram a quebrar meu carro e falavam que eu ia morrer”, contou.

» CORINTHIANS

O meia Willian está liberado para treinar e jogar pelo Corinthians. A estreia dele está prevista para domingo em casa contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

» FUTSAL

Depois de golear o Vietnã por 9 x 1 na estreia no Mundial de Futsal, o Brasil enfrentará a LItuânia, hoje, às 14h, com transmissão da Globo e do SporTV, em Klaipeda, na Lituânia. O adversário de hoje bate o Panamá por 5 x 1 na primeira rodada.

» Pelé

Internado em São Paulo depois da retirada de um tumor no intestino, o Rei usou ontem as redes sociais para homenagear Zizinho, que faria 10 anos na última terça-feira. “Foi meu primeiro ídolo. Mestre Ziza foi incrível”, registrou o craque.

» Brasileirão

Dezessete clubes enviaram carta à CBF com a solicitação do adiamento da 21ª rodada. Eles esperam resultado de última cartada no STJD contra a liminar que autoriza o Flamengo a enfrentar o Grêmio com público neste domingo, no Maracanã.

» Tênis

Depois de preocupar os brasileiros com sua lesão durante o US Open, a brasileira Luisa Stefani atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde. Elea mostrou que conseguiu andar sem muletas depois de romper o ligamento cruzado na competição.