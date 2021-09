Trailerdas semifinais

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Marcelo Cortes/Flamengo)

As semifinais da Copa do Brasil estão desenhadas. Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza são os quatro times ainda vivos na disputa da principal e mais rentável competição mata-mata do calendário nacional. De um lado do chaveamento, o duelo entre os rubro-negros carioca e paranaense definirá um dos finalistas. Do outro, mineiros e cearenses irão jogar pelo outro lugar na decisão. As partidas estão marcadas somente para as últimas semanas de outubro, mas o Correio lista, desde já, cinco motivos para você aguardar ansiosamente pelos jogos.

O primeiro a se classificar foi o Athletico-PR, que eliminou o Santos, na terça-feira, com vitória por 1 x 0. Ontem, outros três times se juntaram ao Furacão. No Mineirão, o Atlético-MG voltou a vencer o Fluminense, desta vez por 1 x 0, com gol de Hulk e confirmou a vaga. No Maracanã, o Flamengo contou com o apoio de 6.446 mil torcedores para ganhar do Grêmio por 2 x 0. As bolas na rede foram de Pedro. No agregado, o rubro-negro aplicou 6 x 0 nos gaúchos. No Castelão, o Fortaleza avançou sobre o São Paulo com triunfo, por 3 x 1, gols de Ronald, Henriquez e David. Gabriel Sara descontou.

Avançar para a decisão da Copa do Brasil significa, ainda, cofres cheios de dinheiro. Somente por jogar as semifinais, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza embolsaram R$ 7,3 milhões. Em caso de classificação para a final, os times terão direito a duas boladas. Além da taça, o campeão fatura R$ 56 milhões. O vice poderá chorar as mágoas da derrota com R$ 23 milhões no bolso. Os cariocas tentam o tetra. Mineiros e paranaenses lutam pelo bi. Já os cearenses perseguem o primeiro título.



Semifinal 1

Novo copeiro

Nas últimas temporadas, o Athletico-PR vem fortalecendo o estilo copeiro em seu DNA. O clube paranaense ganhou dois títulos de torneios com jogos em mata-mata recentemente. O primeiro foi a Sul-Americana, em 2018, seguido da Copa do Brasil, em 2019. Em 2021, o Furacão emplacou semifinal nas duas competições.

Ressurgimento

Após trocar de técnico — o português António Oliveira deu lugar ao interminável Paulo Autuori —, o Furacão quer reencontrar os bons momentos na temporada. A vitória sobre o Santos, com direito a quebra de tabu de 16 anos sem vencer na Vila Belmiro, fez o time paranaense ganhar fôlego em busca da terceira final.

Fator Renato

Se por um lado o Furacão vem criando tradição, o Flamengo, além da própria força em mata-mata, conta com um técnico com fama de copeiro. Renato Gaúcho — que com a vitória de ontem se isolou como treinador com melhor início na história do clube —, ganhou quatro títulos eliminatórios, incluindo duas Copas do Brasil.

O empolgante Fla

Não é segredo para ninguém que o Flamengo vive uma fase esplendorosa na temporada. Com um futebol semelhante ao ano mágico de 2019, o rubro-negro vem empilhando goleadas e aposta no desempenho para chegar na decisão pela oitava vez. O clube ganhou, ainda, o reforço da torcida nas partidas no Maracanã.

Terceiro encontro

Finalistas da edição de 2013 — com título flamenguista —, os dois clubes farão o terceiro embate em sequência na Copa do Brasil. Em 2019, o Athletico-PR eliminou o Flamengo em pleno Maracanã. Em 2020, os cariocas deram o troco nos paranaenses. Neste ano, o embate de rubro-negros terá um desempate.

Semifinal 2

Fator casa

O Atlético-MG tem um grande aliado para chegar à segunda final da Copa do Brasil: o fator casa em mata-mata. Com a vitória sobre o Fluminense, o Galo chegou à marca de 25 jogos sem derrota atuando em Minas Gerais, sete na competição nacional. A última como mandante em confrontos do tipo foi em 2018.

Galo voando

Se de um lado da chave o Flamengo está em alta, do outro o Atlético-MG “canta de galo”. Também portador de um elenco estrelado, o time mineiro vem gastando a bola em competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A expectativa da torcida são de apresentações de alto nível nas semifinais.

Título inédito

Semifinalista pela primeira vez na história, o Fortaleza é o único time entre os quatro melhores da atual edição que nunca levantou uma taça da Copa do Brasil. A melhor campanha do tricolor na competição nacional era justamente a disputa das quartas de final. Agora, está vivo em busca do título inédito.

Estrangeiro no topo

No ano passado, o português Abel Ferreira se tornou o primeiro estrangeiro a comandar um time ao título da Copa do Brasil com o Palmeiras. Este ano, somente um treinador de fora do país ainda almeja a taça: o tricolor Juan Pablo Vojvoda pode ser o primeiro argentino a alcançar o topo do torneio mata-mata nacional.

Arquirrival

Chegar à semifinal pela primeira vez é importante para o Fortaleza também no quesito rivalidade. O Ceará conseguiu o mesmo feito em três oportunidades: 1994, 2005 e 2011. Na primeira delas, o alvinegro disputou o título e ficou com o vice. Agora, o tricolor terá a oportunidade de igualar essa outra marca do Vozão.