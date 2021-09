Brasil vence República Tcheca e encaminha classificação na Copa do Mundo de Futsal

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Thaís Magalhães/CBF)

Valendo a liderança do Grupo D, Brasil e República Tcheca se enfrentaram no duelo entre as duas melhores equipes da chave. A vitória verde-amarela por 4 x 0 garantiu mais três pontos e encaminhou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, a goleada não foi sinônimo de facilidade para o esquadrão canarinho. Os gols só vieram no segundo tempo, quando Ferrão chamou a responsabilidade, balançando as redes duas vezes. O camisa 11 ainda serviu o capitão Rodrigo, que anotou o terceiro do jogo e o 100º gol dele com a camisa brasileira. No minuto final, Marlon fechou a conta.



Com a vitória sobre adversário direto, o Brasil chega aos seis pontos e assume a ponta do Grupo D. O próximo desafio verde-amarelo na Copa do Mundo FIFA será no domingo (19/9), às 10h, quando encara o Panamá, que vem de duas derrotas seguidas na competição.



Brasil impõe ritmo forte, mas tchecos se seguram



Como esperado, o duelo contra a República apresentaria mais dificuldades do que a partida de estreia diante do Vietnã. O Brasil conseguiu dominar a quadra, chegando a finalizar seis vezes com perigo nos minutos iniciais, mas o goleiro tcheco estava atento. Sem conseguir infiltrar na pequena área adversária, a alternativa era chutar fora da área. Dessa forma, o arqueiro brasileiro, Guitta, dominou no meio de campo e arriscou uma bomba que explodiu na trave adversária.



Gostando do jogo, aos 10 minutos a amarelinha teve melhor chance de gol no primeiro tempo. Pitto recebeu na entrada da área, carregou e finalizou tirando do goleiro, mas novamente a bola carimbou a trave. A resposta tcheca veio no ato seguinte com Seidler, que ficou cara a cara com Guitta, porém desperdiçou.



Passados 14 minutos, a República Tcheca voltou a se impor fisicamente e assustar o Brasil. Slovacek pressionou a saída de bola verde-amarela, roubou a bola e Guitta espalmou. No rebote, Marlon afastou mal e o camisa 8 tcheco ficou em excelente condições para abrir o marcador na Klaipda Arena, mas desperdiçou o gol feito. Justificando o amplo domínio verde-amarelo, o Brasil terminou a primeira etapa com 30 finalizações a 15.



Ferrão abre caminho, Rodrigo e Marlon decidem



O Brasil voltou para o segundo tempo pressionando ainda mais a República Tcheca. Na marca dos 17 minutos, o pivô Ferrão avançou pela direita, protegeu a bola e finalizou forte cruzado para abrir a contagem na Lituânia. Confiante, no minuto seguinte, o camisa 11 recebeu passe pelo meio, tirou a marcação e marcou o segundo gol brasileiro na partida.



Com a rota para o gol definida, aos 14 minutos, foi a vez do capitão e camisa 14, Rodrigo, marcar o terceiro brasileiro e chegar à marca dos 100 tentos com a amarelinha. Ele recebeu passe de Ferrão e chutou de bico para o fundo das redes. No último giro do cronômetro, o Brasil se atirou ao ataque com Rocha, que fez ótimo pivô e rolou para Marlon. O camisa 4 dominou, conduziu e acertou um ótimo chute para dar números finais ao jogo: Brasil 4 x 0.

Ficha técnica



BRASIL - 4

Guitta, Dyego, Ferrão, Gadeia e Rodrigo. Substitutos: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Lé e DieguinhoTécnico: Marquinhos Xavier

Gols: Ferrão (2x), Rodrigo e Marlon

Cartão amarelo: Gadeia



REPÚBLICA TCHECA - 0

Gercak, Zaruba, Slovacek, Koudela e Drozd. Substitutos: Homola, Vokoun, Pavel Drozd, Krivanek, Resetar, Seidler, Holy e Vnuk. Técnico: Tomas Neumann

Cartões amarelos : Holy e Seidler

Ginásio: Klaipda Arena

Árbitro: Carlos González (GUA)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima