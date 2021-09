Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu reúne mais de mil competidores no Cruzeiro

VP VICTOR PARRINI*

A última etapa do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu, Winter Internacional, desembarca no Ginásio do Cruzeiro nesta sexta-feira (17/9). Organizada pela Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo (FBJJD), a competição reunirá mais de mil lutadores de diversos estados do Brasil, desde as categorias masculino e feminino adulto até a infantil. O evento oferece pontos para o Campeonato Brasileiro e Grand Slam de Abu Dhabi, que acontece em outubro.

A pesagem oficial acontecerá entre às 15h e 18h30 desta sexta. As disputas começam às 9h do sábado (18/9), com as categorias de 16 anos a 45 anos no masculino, em todas as faixas. As finais entre os homens estão programadas a partir das 16h. No domingo (19/9), também às 9h e com finais às 16h, as lutas serão protagonizadas pelas mulheres, além da categoria infantil masculino e feminino.

Durante os três dias de competição, um rígido protocolo de segurança será seguido, como a cobrança da apresentação do teste de covid-19 para os atletas, aferição de temperatura, controle na quantidade de pessoas — será permitida somente a presença de um acompanhante e um técnico por atleta —, entre outras medidas. Para os competidores, será obrigatório a apresentação de teste negativo.

Presidente da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu, Kiko Santoro comentou a relevância do torneio para os competidores do DF e outros estados. "Para os atletas, esse evento é importante não só para a pontuação final, mas, também, para trazer esperança nos tempos atuais e mantê-los ativos", disse.

Serviço

International GDF Cup Championship de Jiu-Jitsu

Onde: Ginásio do Cruzeiro (SHCES 811), Brasília-DF

Quando: sexta-feira (17/9), pesagem a partir das 15h; sábado (18/9) e domingo (19/9), lutas a partir das 9h e finais a partir das 16h

Transmissão no Facebook e Instagram: @fbjjdoficial

Mais informações: https://fbjjd.soucompetidor.com.br/pt-br/



