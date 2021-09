Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da sexta-feira (17/9)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta sexta-feira (17/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quinta-feira (16/9).

Resultados da quinta-feira (16/9)

Campeonato Brasileiro Série B

CRB 1 x 1 Vasco

Cruzeiro 1 x 1 Operário-PR

Remo 2 x 1 Avaí

Liga Europa

Galatasaray 1 x 0 Lazio

Lokomotiv Moscou 1 x 1 Olympique de Marselha

Estrela Vermelha 2 x 1 Braga

Midtjylland 1 x 1 Ludogorets

Betis 4 x 3 Celtics

Bayer Leverkusen 2 x 1 Ferencváros

Rapid Viena 0 x 1 Genk

Dínamo Zagreb 0 x 2 West Ham

Rangers 0 x 2 Lyon

Monaco 1 x 0 Sturm Graz

PSV Eindhoven 2 x 2 Real Sociedad

Leicester 2 x 2 Napoli

Olympiacos 2 x 1 Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Fenerbahçe

Brondby 0 x 0 Sparta Praga

Copa do Mundo de Futsal FIFA

Ilhas Salomão 0 x 7 Portugal

Panamá 2 x 3 Vietnã

Brasil 4 x 0 República Tcheca

Tailândia 1 x 1 Marrocos

Competições desta sexta-feira (17/9)



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Brusque x Vitória

19h - Coritiba x Vila Nova

20h30 - Confiança x Sampaio Corrêa

21h30 - Ponte Preta x Guarani

Amistosos da Seleção Feminina

16h - Brasil x Argentina

Campeonato Inglês

16h - Leeds x Newcastle

Campeonato Espanhol

16h - Celta x Cádiz

Campeonato Italiano

15h45 - Sassuolo x Torino

Campeonato Alemão

15h30 - Hertha Berlin x Greuther Fürth

Campeonato Francês

16h - Strasbourg x Metz

Campeonato Português

16h15 - Portimonense x Santa Clara

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Aparecidense x Caldense

Copa do Mundo de Futsal FIFA

12h - Irã x Estados Unidos

12h - Espanha x Japão

14h - Angola x Paraguai

14h - Argentina x Sérvia

Na TV

08h05 - Mundial de Motovelocidade: GP de San Marino (treino livre) - FOX SPORTS

16h - Campeonato Inglês: Newcastle x Leeds United - ESPN BRASIL

16h - Campeonato Francês: Strasbourg x Metz - ESPN

16h - Campeonato Espanhol: Celta x Cádiz - FOX SPORTS

16h - Campeonato Brasileiro Série B: Brusque x Vitória - SPORTV e pay per view

19h - Campeonato Brasileiro Série B: Coritiba x Vila Nova - SPORTV e pay per view

19h30 - Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino: Brasil x Chile - SPORTV2

20h - MLB: Los Angeles Dodgers x Cincinnati Reds - ESPN

20h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Confiança x Sampaio Corrêa - pay per view

20h30 - NASCAR Xfinity Series: etapa de Bristol - FOX SPORTS

21h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Ponte Preta x Guarani - SPORTV e PREMIERE