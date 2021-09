São Paulo anuncia acordo e assina rescisão contratual com Daniel Alves

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Fernando Bezerra/AFP)

Agora é oficial. O lateral-direito Daniel Alves não tem mais vínculo com o São Paulo. Na noite desta quinta-feira (16/9), o tricolor paulista divulgou nota oficial informando ter concluído o acordo com o jogador de 38 anos para encerrar precocemente o contrato válido até o fim da temporada 2022. Com isso, o atleta está livre para assinar com outros clubes, inclusive que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

O fim do casamento entre clube e jogador ocorreu na última sexta-feira (10/9). Na ocasião, Daniel Alves resolveu não se apresentar ao São Paulo até que as dívidas salariais entre as partes fossem quitadas. O tricolor paulista deve ao lateral-direito cerca de R$ 18 milhões. Diante da negativa de defender a equipe, a agremiação resolveu antecipar o fim do contrato com o jogador.

“O São Paulo Futebol Clube comunica que na data de hoje foi firmado um acordo para a rescisão do jogador Daniel Alves, que tinha vínculo com o clube até dezembro de 2022”, divulgou o clube em suas redes sociais. O trâmite deve ser oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a assinatura do distrato já permite que o lateral negocie com outros clubes.

Com a meta pessoal de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em 2022, Daniel Alves tem poucas opções nos grandes mercados para se transferir. Se optar pela Europa, o jogador terá que esperar até janeiro do próximo ano, já que as janelas dos principais países fecharam no fim de agosto. O Brasil, porém, é uma opção viável. Com apenas seis jogos na Série A, ele está apto para defender qualquer clube do país.

NOTA OFICIAL



Passagem pelo tricolor

Daniel Alves chegou ao São Paulo com status de ídolo após conquistar o título da Copa América de 2019 com as cores da Seleção Brasileira. Declarando-se torcedor do tricolor paulista, o jogador afirmou diversas vezes estar realizando um sonho de criança. Durante a passagem, ele vestiu a camisa do clube em 95 partidas. Nas apresentações, o lateral-direito marcou 10 gols e deu 14 assistências para os companheiros.

No tricolor, Daniel Alves recebia uma remuneração na casa de R$ 1,5 milhão por mês. Parte correspondia parcelas mensais, de cerca de R$ 500 mil, e outras correspondiam a direitos de imagem e econômicos semestrais. Quando contratou o jogador, o São Paulo anunciou que buscaria investidores para bancar os vencimentos. As parcerias para custear o atleta, porém, nunca foram fechadas, o que ocasionou os atrasos e a dívida.