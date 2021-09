Ranking da Fifa

CB Correio Braziliense

Atual campeã mundial, a França saiu do Top 3, dando lugar para a Inglaterra na lista divulgada ontem. A Bélgica segue em primeiro lugar, assim como o Brasil, que manteve o segundo lugar. A diferença que separa os dois primeiros colocados da lista caiu depois da Data Fifa deste mês. Na última edição do ranking, os brasileiros estavam 24,6 pontos atrás dos belgas. Agora, essa desvantagem caiu para 20,6. Isso aconteceu mesmo com a Bélgica vencendo todos os seus compromissos — contra Estônia, República Checa e Belarus, pelas Eliminatórias Europeias.