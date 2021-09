Cruzeiro e Vasco ficam longe do G-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro)

A missão de chegar ao grupo dos times que sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro segue ingrata para Vasco e Cruzeiro. Ontem, cariocas e mineiros apenas empataram e continuam distantes do G-4. O cruzmaltino tropeçou no CRB, enquanto a Raposa vacilou diante do Operário. O placar das duas partidas foi 1 x 1.

Em Maceió, o Vasco esperava um resultado melhor diante. O ânimo cruzmaltino se explicava, principalmente, pelas estreias do técnico Fernando Diniz e do meia Nenê. O time tomou um susto com um gol anulado dos alagoanos e respondeu saindo na frente com o oportunismo de Cano.

Tudo seguia bem até os minutos finais do jogo. Porém, em jogada bem trabalhada, Renan Bressan finalizou com categoria no canto do goleiro Vanderlei e tirou dois preciosos pontos do Vasco nos acréscimos da partida.

Em jogo com polêmica, o Cruzeiro também viveu uma frustração no fim. Assim como os cariocas, o time mineiro saiu na frente do placar em gol marcado por Claudionho. Paulo Sérigio empatou para os paranaenses ainda no primeiro tempo.

No fim, Marcelo Moreno recolocou a Raposa na frente. mas o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira anulou o lance por toque de mão com auxílio do VAR. A decisão, que demorou cerca de 10 minutos para ser tomada, causou grande confusão. O técnico Vanderlei Luxemburgo acabou expulso de campo, enquanto Dalonso deixou o gramado sob escolta da Polícia Militar.