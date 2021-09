Brasil avança no Mundial

CB Correio Braziliense

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Em duelo direto pela liderança do Grupo B, o time verde e amarelo deslanchou no segundo tempo e venceu a República Tcheca, ontem, por 4 x 0. O resultado, construído com gols de Ferrão, duas vezes, Rodrigo e Marlon deixou a Seleção com o primeiro lugar isolado da chave e com vaga confirmada na próxima fase.

Apesar da goleada, o Brasil não teve vida fácil. No primeiro tempo, o time construiu boas chances, mas não conseguiu abrir o placar na Klaipeda Arena. Quando não era o goleiro, a trave atrapalhava os planos da Seleção. A equipe parou duas vezes no poste nos arremates de Guitta e Pito.

Tudo mudou no segundo tempo. Mais incisivo, o time marcou três vezes em seis minutos. Aos dois, Dyego achou Ferrão pela direita e o pivô abriu o placar.Na sequência, o camisa 11 aproveitou ótimo passe de Gadeia para fazer o segundo dele. No terceiro, Rodrigo anotou o centésimo pela Seleção. Nos acréscimos, Marlon acertou o ângulo e fechou o placar.

“O primeiro tempo foi um jogo mais fechado, mais no estilo da República Tcheca e da Sérvia, que a gente enfrentou. No segundo tempo, isso mudou, nós conseguimos abrir mais, eles baixaram a intensidade e nós chegamos à vitória”, avaliou Ferrão. O próximo desafio verde-amarelo na Copa do Mundo da Fifa será no domingo, às 10h, contra o Panamá.