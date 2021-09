Seleção tem primeiro teste

CB Correio Braziliense

O futebol feminino do Brasil inicia, hoje, um novo ciclo. Com renovações, a Seleção abre uma série de duas partidas amistosas diante da Argentina. O primeiro confronto com as hermanas acontece, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. A sequência, considerada pela técnica Pia Sundhage de “extrema importância”, será a primeira após os Jogos Olímpicos de Tóquio e traz um time com novidades.

Ao todo, seis novas atletas foram convocadas para o grupo. A principal meta é implementar mudanças no estilo de jogo, sobretudo na parte ofensiva. “É importante criarmos um time que acredite no que está fazendo. Queremos achar uma forma diferente de atacar. Temos que nos tornar um pouco mais imprevisíveis. Para fazer isso, precisamos mudar a velocidade de jogo. Espero que possamos absorver um pouco desse novo estilo nesse primeiro passo pensando no futuro”, explicou Pia.

Mesmo com a meta de renovação, o Brasil terá uma referência em campo: a camisa 10 Marta. Apesar de não ter confirmado o time titular, a técnica Sueca adiantou que utilizará a jogadora em uma função diferente da exercida nas Olimpíadas. “Ela jogará na frente, buscando combinações com quem estiver ao lado. Será interessante buscar a melhor performance dela. É uma atleta experiente. Inicialmente, pelo menos, quero vê-la próxima ao gol, da grande área, buscando aquele passe final”, adiantou.