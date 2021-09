Paradinhas

CB Correio Braziliense

» FÓRMULA 1

Após semanas de mistério, a Aston Martin confirmou o que muitos davam como certo: Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, e Lance Stroll seguem correndo pela equipe inglesa em 2022.

» SÃO PAULO

O São Paulo confirmou, ontem, que chegou a um acordo para rescindir com o lateral-direito Daniel Alves. Com o distrato finalmente oficializado, o jogador está livre para defender qualquer outro time no Brasil.

» ELIMINATÓRIAS

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou que o clássico entre Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias, terá público limitado à 30% da capacidade da Arena Amazônia. O jogo será em 14 de outubro.

» SANTOS

Contratado há duas semanas, o zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez, enfim, foi apresentado pelo Santos. O reforço não escondeu a ansiedade para estrear, possivelmente no sábado, contra o Ceará, no Brasileirão.

» COPA DO BRASIL

A CBF confirmou a data do sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. A definição será na quinta-feira. Flamengo, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza seguem na luta pelo título do torneio nacional.

» LUTO

A maratonista olímpica Graciete Moreira Carneiro Santana morreu, ontem, aos 40 anos. A baiana, que disputou os Jogos do Rio, em 2016, havia sido diagnostica com um melanoma severo e não resistiu ao câncer de pele.