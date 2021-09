Batalha pelo acesso: Segunda Divisão do Candangão começa neste sábado

VP VICTOR PARRINI*

A luta para figurar na elite no futebol local vai começar. A partir deste fim de semana, dez clubes disputam a Segunda Divisão do Campeonato Candango. Ceilandense, Legião, Brasília, Cruzeiro, SESP/Taguatinga, Aruc, Brazlândia, Paranoá, Planaltina e Bolamense duelam para sair do limbo e conquistar a sonhada vaga entre os principais times do Distrito Federal. Ao fim do torneio, somente dois deles chegarão ao objetivo.

A fórmula de disputa da Segundinha do DF é simples. Dez times foram dispostos em dois grupos, onde brigarão entre si em turno único de cinco rodadas. Os dois mais bem colocados de cada chave avançam às semifinais. No round entre os quatro melhores, os líderes de cada grupo enfrentam os segundos colocados, em confrontos de ida e volta. Os primeiros das chaves têm a vantagem de jogar por resultados iguais, além de decidir a classificação sob seus domínios. Os dois finalistas garantem as vagas na próxima edição do Campeonato Candango.

Neste sábado (18/9), dois confrontos abrem os trabalhos no torneio. Pelo Grupo A, o Ceilandense recebe o Sesp/Taguatinga, às 15h30, no Estádio Serra do Lago. Simultaneamente, no Diogão, o Planaltina encara o Paranoá pela chave B. No dia seguinte, Cruzeiro x Brasília jogam no Abadião, às 10h30, enquanto Aruc e Brazlândia fecham a rodada às 15h30. Legião e Bolamense folgam no primeiro fim de semana de disputa.

Como chegam as equipes do Grupo A

Brasília

O Colorado é o time que mais se reforçou até o momento. O plantel colorado conta com algumas figuras conhecidas do torcedor do DF, como o volante Filipe Werley, ex-Gama, e o atacante Mirandinha, vice-campeão candango pelo Ceilândia. O comandante brasiliense para o campeonato será o técnico Luís dos Reis.

Jogos



1ª rodada

19 de setembro

10h30 - Cruzeiro x Brasília

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Brasília x SESP/Taguatinga

3ª rodada

Folga

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Legião x Brasília

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Brasília x Ceilandense

Ceilandense

O time de Ceilândia aposta na mescla entre 18 jogadores profissionais e outros promovidos da base pelo técnico Sebastião Rocha. Procurada pela reportagem, a diretoria rubro-negra optou por não dar detalhes a respeito da preparação para o torneio.

Jogos



1ª rodada

18 de setembro

15h30 - Ceilandense x SESP/Taguatinga

2ª rodada

Folga

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Ceilandense x Legião

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Cruzeiro x Ceilandense

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Brasília x Ceilandense

Cruzeiro

O elenco comandado pelo técnico Bruno Sinotti conta com atletas que já vinham vestindo a camisa da equipe e também com peças que disputaram o Campeonato Candango sub-20. Ao todo, 30 atletas brigam por vaga no time titular. Ao Correio, o meia Anthonny comentou a expectativa para o torneio. “Sabemos da dificuldade e do nível de excelência das demais equipes. Porém, confiamos no nosso treinador e no que é passado no dia a dia”

Jogos



1ª rodada

18 de setembro

10h30 - Cruzeiro x Brasília

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Legião x Cruzeiro

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - SESP/Taguatinga x Cruzeiro

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Cruzeiro x Ceilandense

5ª rodada

Folga

Legião

De olho no acesso, a diretoria laranja trouxe o técnico Hugo Almeida, que trabalhou em Portugal com as categorias sub-16 do Clube Oriental de Lisboa e do Sporting e sub-19 do Sacavenense. O elenco conta com jogadores que disputaram a Série D do Brasileiro pelo Gama, como é o caso dos meias Wesley e Vitor César.

Jogos



1ª rodada

Folga

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Legião x Cruzeiro

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Ceilandense x Legião

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Legião x Brasília

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - SESP/Taguatinga x Legião

Sesp/Taguatinga

A novidade do Sesp para o torneio é a extensão da parceria junto ao Taguatinga que, inicialmente, abarcou o Candangão Sub-20 e acontecerá também na segunda divisão profissional.

Jogos



1ª rodada

18 de setembro

15h30 - Ceilandense x SESP/Taguatinga

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Brasília x SESP/Taguatinga

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - SESP/Taguatinga x Cruzeiro

4ª rodada

Folga

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - SESP/Taguatinga x Legião

Situação das equipes do Grupo B

Aruc

Assim como outras equipes do DF, a Aruc aposta em parcerias para o sucesso na competição. A diretoria confirmou um acordo junto ao Real Brasília para usar o elenco Sub-20 do Leão e o Estádio Defelê, na Vila Planalto.

Jogos



1ª rodada

19 de setembro

15h30 - Aruc x Grêmio Brazlândia

2ª rodada

Folga

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Aruc x Bolamense

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Planaltina x Aruc

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Paranoá x Aruc

Brazlândia

O Brazlândia inicia a disputa da Segunda Divisão com 24 atletas à disposição do técnico Luiz Henrique, ex-Taguatinga. Desse total, 14 atuam profissionalmente, enquanto 10 jogam ainda de forma amadora. Antes da bola rolar, o presidente do clube, Reginaldo Bacci, mostrou confiança no grupo formado. “Nossa obrigação é subir o Brazlândia e nosso objetivo é ser campeão”.

Jogos



1ª rodada

19 de setembro

15h30 - Aruc x Grêmio Brazlândia

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Paranoá x Grêmio Brazlândia

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Grêmio Brazlândia x Planaltina

4ª rodada

Folga

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Grêmio Brazlândia x Bolamense

Bolamense

Sem divulgar a preparação e o grupo que disputará o certame, o Bolamense ainda é uma incógnita na competição. Por ora, o que se sabe é que Allen Godinho, ex-auxiliar do Cresspom Feminino, será o responsável por guiar a equipe na competição de acesso.

Jogos



1ª rodada

Folga

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Bolamense x Planaltina

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Aruc x Bolamense

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Bolamense x Paranoá

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Grêmio Brazlândia x Bolamense

Paranoá

No segundo ano consecutivo disputando a Segundinha, a diretoria conta, inicialmente, com 20 atletas à disposição do treinador Klésio Moraes. No entanto, o presidente do clube, Ryvo Matias, não descarta a chegada de reforços pontuais. O mandatário do PEC comentou a expectativa para a competição. “O objetivo é classificação às semifinais. Depois, lutar para chegar à final e conquistar o acesso. O título viria para coroar nosso trabalho”, declarou.

Jogos



1ª rodada

18 de setembro

15h30 - Planaltina x Paranoá

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Paranoá x Grêmio Brazlândia

3ª rodada

Folga

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Bolamense x Paranoá

5ª rodada

13 de outubro

15h30 - Paranoá x Aruc

Planaltina

Um dos trunfos do Galo do Planalto é o experiente técnico Antônio Carlos Bona, que chegou a comandar o Minas Brasília na Série A1 do Brasileirão Feminino. Em campo, treinador e diretoria apostam na combinação entre jovens e experientes jogadores.

Jogos



1ª rodada

18 de setembro

15h30 - Planaltina x Paranoá

2ª rodada

25 de setembro

15h30 - Bolamense x Planaltina

3ª rodada

2 de outubro

15h30 - Grêmio Brazlândia x Planaltina

4ª rodada

9 de outubro

15h30 - Planaltina x Aruc

5ª rodada

Folga

