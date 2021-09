Zé Love projeta confronto decisivo diante da Ferroviária: "Não podemos errar"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luã Tomasson)

O Brasiliense vive clima de decisão na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o Jacaré reencontra a Ferroviária neste sábado (18/9), às 17h, em Araraquara. A vitória é o único caminho direto para manter vivo o sonho do acesso à terceira divisão. Em caso de um novo empate, a definição será nos pênaltis. Um dos personagens do jogo, o atacante Zé Love projetou o confronto e o novo reencontro com o ex-companheiro Elano, agora técnico do time paulista.

Enfrentar a Ferroviária fora de casa não será tarefa fácil para os candangos. Na Série D, a Locomotiva dirigida por Elano ainda não sabe o que é ser derrotada na Fonte Luminosa. No estádio, o aproveitamento é de 100%, com seis vitórias em seis partidas. O único tropeço da Ferrinha como mandante foi na estreia do torneio nacional, quando perdeu por 3 x 0 para o Uberlândia, jogando no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Na ocasião, o gramado da arena em Araraquara passava por reformas.

A ótima campanha dentro e fora de casa tem as mãos do técnico Elano, que assumiu a prancheta grená após a saída de Pintado. O casamento entre o ex-meia e a Ferroviária vem dando muito certo. O time fez a segunda melhor campanha de toda a fase de grupos, onde, dos 15 jogos, venceu 10, empatou quatro e perdeu apenas um.

Parceiros de Santos, Zé Love e Elano têm reencontro decisivo

Companheiro de Elano no Santos campeão da Libertadores e Paulista de 2011, o atacante do Jacaré, Zé Love, falou ao Correio a respeito do reencontro com o ex-meia em um momento de decisão. “Tenho um carinho muito grande pelo Elano. Fomos felizes no Santos, mas, agora, ele está seguindo o caminho dele como treinador, onde vem desempenhando um bom papel. Amigos à parte, ele luta pelo dele e eu pelo meu”, frisou.

Ex-companheiros de Santos, Zé Love e Elano conversam após fim de jogo (foto: Luã Tomasson)

O artilheiro da equipe candanga na Série D, com sete gols, também avaliou o duelo entre os treinadores à beira do campo. “Os dois times são muito bons. Tanto o Luan Carlos quanto o Elano são dois treinadores que trabalham muito a formação tática”, analisou. “Sabemos que, por jogar em casa, eles vão se expor mais. Porém, treinamos forte a semana inteira para tentar furar esse bloqueio. O mais importante é fazer um bom jogo”, lembrou.

O camisa nove do Brasiliense enxerga não haver margem para erros no embate decisivo. “A Ferroviária é um time organizado e vem crescendo muito. Não podemos errar. Tomamos o jogo do ano passado contra o Mirassol como exemplo, quando enfrentamos um dos melhores times da competição, como agora”, recordou. “Um erro pode custar o ano. Mas nós também temos uma equipe muito boa para jogar nas falhas do adversário. Acredito que quem errar menos, avança”, ressaltou.



Possível caminho do Brasiliense na sequência da Série D

Caso supere a Ferroviária, a equipe candanga enfrentará o vencedor do confronto entre Santo André-SP e Esportivo-RS. Os dois times voltam a campo também neste sábado (18/9), porém, mais cedo, às 15h. Os paulistas têm a vantagem no duelo, pois venceram por 1 x 0 no Rio Grande do Sul.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz