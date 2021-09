Confira o placar e a lista de transmissões esportivas do sábado (18/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este sábado (18/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na sexta-feira (17/9).

Resultados da sexta-feira (17/9)

Campeonato Brasileiro Série B

Brusque 0 x 0 Vitória

Coritiba 1 x 0 Vila Nova

Confiança 2 x 0 Sampaio Corrêa

Ponte Preta 0 x 0 Guarani

Amistosos da Seleção Feminina

Brasil 3 x 1 Argentina

Campeonato Inglês

Leeds 1 x 1 Newcastle

Campeonato Espanhol

Celta 1 x 2 Cádiz

Campeonato Italiano

Sassuolo 1 x 0 Torino

Campeonato Alemão

Hertha Berlin 2 x 1 Greuther Fürth

Campeonato Francês

Strasbourg 3 x 0 Metz

Campeonato Português

Portimonense 2 x 1 Santa Clara

Campeonato Brasileiro Série D

Aparecidense 3 x 1 Caldense

Copa do Mundo de Futsal FIFA

Irã 4 x 2 Estados Unidos

Espanha 4 x 2 Japão

Angola 1 x 4 Paraguai

Argentina 4 x 2 Sérvia

Competições deste sábado (18/9)

Campeonato Brasileiro

17h - Chapecoense x Palmeiras

18h45 - Athletico-PR x Juventude

19h - Atlético-MG x Sport

21h - Ceará x Santos

21h - Bragantino x Bahia

Campeonato Brasileiro Série B

16h30 - Londrina x CSA

16h30 - Botafogo x Náutico

19h - Goiás x Brasil de Pelotas

Campeonato Inglês

8h30 - Wolverhampton x Brentford

11h - Burnley x Arsenal

11h - Liverpool x Crystal Palace

11h - Manchester City x Southampton

11h - Norwich x Watford

13h30 - Aston Villa x Everton

Campeonato Espanhol

9h - Rayo Vallecano x Getafe

11h15 - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

13h30 - Elche x Levante

16h - Alavés x Osasuna

Campeonato Italiano

10h - Genoa x Fiorentina

13h - Internazionale x Bologna

15h45 - Salernitana x Atalanta

Campeonato Alemão

10h30 - Bayern de Munique x Bochum

10h30 - Mainz x Freiburg

10h30 - Augsburg x Borussia Mönchengladbach

10h30 - Arminia Bielefeld x Hoffenhein

13h30 - Colônia x RB Leipzig

Campeonato Francês

12h - Lens x Lille

16h - Saint-Étienne x Bordeaux

Campeonato Português

11h - Famalicão x Marítimo

14h - Belenenses SAD x Gil Vicente

16h30 - Arouca x Vitória Guimarães

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Oeste x São José-RS

15h - Floresta x Volta Redonda

17h - Altos x Paysandu

17h - Criciúma x Mirassol

17h - Botafogo-SP x Figueirense

19h - Novorizontino x Paraná

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Campinense x Sergipe

15h - Santo André x Esportivo

15h - Joinville x Bangu

16h - 4 de Julho x Penarol-AM

16h - Juazeirense x Atlético-CE

16h - Cascavel x Cianorte

16h - Portuguesa x Caxias

17h - Boa Esporte x União Rondonópolis

17h - Ferroviária x Brasiliense

Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Grêmio x Sport

15h - Atlético-GO x Internacional



Copa do Mundo de Futsal FIFA

12h - Guatemala x Rússia

12h - Egito x Uzbequistão

14h - Venezuela x Cazaquistão

14h - Costa Rica x Lituânia

Na TV

06h40 - MotoGP: etapa de San Marino (treino de classificação); Fox Sports

08h30 - Campeonato Inglês: Wolverhampton x Brentford; ESPN Brasil

10h - Atletismo: Continental Tour (etapa do Quênia); SporTV3

10h30 - Campeonato Russo: Krylia Sovetov Samara x Rostov; BandSports

11h - Campeonato Inglês: Liverpool x Crystal Palace; ESPN Brasil

11h - Campeonato Inglês: Burnley x Arsenal; ESPN

12h30 - Vôlei: Campeonato Europeu Masculino: primeira semifinal; Fox Sports2

13h - Campeonato Italiano: Inter de Milão x Bologna; Fox Sports

13h - Triatlo: Campeonato Mundial: etapa da Alemanha; SporTV3

13h30 - Campeonato Inglês: Aston Villa x Everton; ESPN Brasil

13h30 - Stock Car: etapa de Goiânia; Band

15h - Campeonato Holandês: Ajax x Cambuur; ESPN

15h30 - Vôlei: Campeonato Europeu Masculino - primeira semifinal; Fox Sports2

15h30 - Campeonato Italiano: Salernitana x Atalanta; ESPN Brasil

16h- Campeonato Brasileiro Série D: Portuguesa x Caxias; TV Brasil

16h - Campeonato Francês: Saint-Étienne x Bordeaux; Fox Sports

16h30 - Série B: Botafogo x Náutico; pay-per-view

16h30 - Série B: Londrina x CSA; SporTV e pay-per-view

16h30 - Futebol Americano Universitário: Georgia Tech x Clemson; ESPN2

17h - Campeonato Brasileiro: Chapecoense x Palmeiras; pay-per-view

17h - Série C: Altos x Paysandu; Band

17h - Série C: Criciúma x Mirassol; Band

18h45 - Campeonato Brasileiro: Athletico-PR x Juventude; TNT

19h - Campeonato Brasileiro: Atlético-MG x Sport; pay-per-view

19h - Série B: Goiás x Brasil de Pelotas; SporTV e pay-per-view

20h - Campeonato Argentino: Atlético Tucumán x Boca Juniors; ESPN

20h - Boxe: Jose Valenzuela x Deiner Berrio; ESPN2

20h30 - Nascar Cup Series: etapa de Bristol; Fox Sports

21h - Campeonato Brasileiro: Ceará x Santos; TNT e pay-per-view

21h - Campeonato Brasileiro: Bahia x RB Bragantino; pay-per-view

21h30 - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Feminino: Argentina x Colômbia; SporTV2

23h - Bellator 266: Phil Davis x Joel Romero (card principal); ESPN

23h15 - Futebol Americano Universitário: Arizona State x BYU; ESPN2