Dia de domar o Leão

PG PAULO GALVÃO

(crédito: Pedro Souza/Atlético MG)

Belo Horizonte — O Atlético tem decisão na terça-feira, quando enfrenta o Palmeiras, no jogo de ida das semifinais da Libertadores, em São Paulo. Porém não quer descuidar de outra frente, o Campeonato Brasileiro, pelo qual defende a liderança diante do Sport, hoje, às 19h, no Mineirão, pela 21ª rodada.

Por isso, o técnico Cuca deve manter a base do time que considera ideal e pode até reforçá-lo, escalando o experiente atacante Diego Costa como titular, formando dupla com outro laureado internacionalmente, Hulk. Afinal, o Galo tem chances de ganhar três importantes títulos até o fim do ano, pois também está nas semifinais da Copa do Brasil, tendo garantido a classificação depois de fazer 1 x 0 no Fluminense, quarta-feira, também no Gigante da Pampulha.

“A gente vive, hoje, um momento de estar nas três frentes com chances de ganhar, mas em nenhuma você tem a segurança de ganhar. Você tem a condição de lutar para ganhar. E isso a gente tem posto na cabeça deles direto, que a gente tem que entrar em campo com o pensamento de ir o mais longe possível, o que pode fazer a cada jogo e, consequentemente, em cada campeonato”, diz o treinador Cuca.

Os atletas concordam. “A cada jogo, a responsabilidade aumenta, mas estamos preparados para isso. A gente sabe que não pode se desconcentrar, temos de chegar às decisões com chance de ganhar. Mas repito, ainda temos dois jogos por semifinais, muitas rodadas no Brasileiro, não dá para bater martelo em nada”, afirma o volante Allan, um dos destaques da equipe.

No jogo de hoje, Allan não terá a companhia de Jair no trabalho de proteção da zaga devido ao camisa 8 ter recebido o terceiro cartão amarelo, o mesmo ocorrendo com o lateral-direito Mariano. Tchê Tchê e Guga devem ser os titulares e terá a missão de manter a defesa como a melhor do Brasileiro. O que não deve ser tão difícil, pois o Sport tem o pior ataque da competição, com apenas oito gols em 20 jogos.

Por outro lado, o ataque vai encarar a segunda melhor defesa. Os pernambucanos sofreram 15 gols, apesar de estarem na penúltima posição no Brasileiro.

Leão da Ilha

Vice-lanterna com apenas 17 pontos, e há sete jogos sem vencer,o Sport chega ao Mineirão com a missão de quebrar a sequência positiva do líder Atlético, que vem de nove jogos invicto, sendo sete vitórias. A missão não é fácil, até porque o técnico Gustavo Florentín não terá o volante Zé Welison, que está emprestado pelo Galo. O meia Hernanes, que não esteve em campo na derrota de segunda-feira por 1 x 0 para o Internacional, volta. “Esses são os jogos que nós, jogadores, gostamos. Decisivos, contra grandes equipes. O Atlético vem em bom momento. Mas estamos cheios de expectativas positivas”, diz o experiente jogador. O Sport pode sacar André e escalar Tréllez. Paulinho Moccelin corre por fora.

Palmeiras encara Chape

Estagnado no campeonato, o Palmeiras viaja até Santa Catarina disposto a acordar no Brasileiro para se recolocar na briga pela liderança da competição. O time do técnico Abel Ferreira enfrenta a Chapecoense hoje, às 17h, na Arena Condá, com a extrema necessidade de voltar a vencer para não tornar o clima ainda mais tenso no seu departamento de futebol.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos, a equipe do técnico Abel Ferreira viu o Atlético abrir uma frente de sete pontos na liderança (42 x 35). Para piorar, o Flamengo, que tem duas partidas a menos, aparece em terceiro lugar, com 34 pontos, e pode tirar a segunda colocação da equipe palmeirense no caso de mais um tropeço em Chapecó.

A boa notícia para o duelo vem dos tribunais. O técnico Abel Ferreira, o auxiliar João Martins e o volante Patrick de Paula ficaram livres de qualquer punição do STJD pelas expulsões na partida contra o Atlético-MG. Os três estão garantidos na Arena Condá.

Em função da expulsão de Zé Rafael diante do Flamengo, o treinador português será obrigado a mexer no meio-campo. Com dores no tornozelo esquerdo, Danilo está fora. A provável dupla de volantes deverá ser formada por Felipe Melo e Patrick de Paula.

Na armação, Raphael Veiga e Dudu vão ter a responsabilidade de levar o time à frente. No ataque, as apostas ficam na velocidade de Rony e no bom momento de Wesley.

A lanterna Chapecoense entra em campo inspirada na única vitória que conseguiu no Brasileiro até aqui contra o RB Bragantino na semana passada.