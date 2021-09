Botafogo defende presença no G-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo, atrás da quinta vitória consecutiva, reencontrará o técnico Marcelo Chamusca que, hoje, comanda o Náutico, adversário de hoje, às 16h30, no estádio Nilson Santos, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Chamusca foi demitido do Botafogo na 11ª rodada, após o empate por 3 x 3 com o Cruzeiro.

“É sempre uma grande oportunidade deular com um clube da história e da grandeza do Botafogo. Trabalhei lá, conheço bem o momento e a realidade do clube. Na realidade, a base dos jogadores que compõem o elenco principal do time trabalhou comigo. É uma equipe forte, com um vestiário de caráter grande, jogadores comprometidos. É uma honra jogar contra um clube da grandeza do Botafogo”, disse Marcelo Chamusca.

No Botafogo, Enderson Moreira segue fora, após ser penalizado com dois jogos de suspensão pelo STJD. O treinador cumprirá sua segunda partida. O auxiliar Luis Fernando Flores segue no comando do time. Em relação aos jogadores, nenhuma novidade. O time deve ser o mesmo da rodada passada, quando goleou o Londrina por 4 x 0.

“Tem sido uma satisfação enorme ver esse trabalho ser desenvolvido com tanta dedicação e com a consciência que estamos no meio de uma caminhada. Tudo que aconteceu foi maravilhoso. Mas precisamos permanecer com os pés no chão. Continuar trabalhando muito. As dificuldades serão ainda maiores. Chegar ao G-4 é muito difícil. Manter-se (no G4), a dificuldade é muito maior. Temos que continuar trabalhando sabendo que nem tudo está perfeito, tem muita coisa ainda a aprimorar”, analisou Enderson, que planeja manter o time carioca na zona de classificação para a primeira divisão.