Paradinhas 19

CB Correio Braziliense

» Flamengo

O STJD suspendeu Gabigol por ter chamado o Brasileirão de “várzea” na partida contra o Inter, em 8 de agosto, pela Série A do Brasileirão. O Flamengo recorreu, e o camisa 9 poderá jogar amanhã contra o Grêmio.

» SÃO PAULO

Um dia após o anúncio da rescisão com o São Paulo, o lateral-direito Daniel Alves se despediu do clube. O jogador agradeceu pela oportunidade de realizar seu “sonho de criança” depois de se declarar tricolor.

» Santos

Reforço do Santos, o atacante Léo Baptistão aposta no início da reação do time, hoje, às 21h, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 21ª rodada do Brasileirão. “Podemos começar a fazer coisas importantes”, afirmou.

» Athletico-PR

Dois times que estão em queda livre no Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Juventude fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento hoje, às 18h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 21ª rodada.

» Corinthians

Willian, Renato Augusto, Róger Guedes e Giuliano treinaram juntos, ontem, e enfrentarão o América-MG, amanhã, às 18h15, pelo Brasileirão. A expectativa é pela estreia de Willian. O meia estava no Arsenal da Inglaterra.

» COPA VERDE

A CBF divulgou, ontem, a tabela da nova temporada do torneio. Atual campeão, o Brasiliense terá pela frente o Rio Branco-ES no primeiro mata-mata. O Gama duelará com o Aquidauanense-MS. A competição começará em 13 de outubro.