A segunda divisão do Distrito Federal começa hoje com duas partidas. Às 15h30, o Ceilandense terá pela frente o Sesp/Taguatinga, no Estádio Serra do Lago, em Luziânia. No mesmo horário, o Planaltina encara o Paranoá, no Diogão, em Formosa. Amanhã, o Cruzeiro receberá o Brasília, no Abadião, às 10h30, e o Aruc estreará diante do Brazlândia, às 10h30. Legião e Bolamense estão de folga na primeira rodada. Dois clubes sobem para a elite.