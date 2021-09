Brasiliense luta por vaga

CB Correio Braziliense

O Brasiliense vive clima de decisão na Série D do Brasileiro. Depois do empate sem gols no jogo de ida, no Defelê, o Jacaré reencontra a Ferroviária, hoje, às 17h, em Araraquara. A vitória é o único caminho direto para manter vivo o sonho do acesso à terceira divisão. Em caso de um novo empate, a definição será nos pênaltis. Um dos personagens do jogo, o atacante Zé Love projeta o reencontro com o ex-companheiro Elano, técnico do time paulista.

“Tenho um carinho muito grande pelo Elano. Fomos felizes no Santos, mas, agora, ele está seguindo o caminho dele, vem desempenhando um bom papel. Amigos à parte, ele luta pelo dele e eu pelo meu”, frisou ao Correio. “Por jogar em casa, eles vão se expor mais. Porém treinamos forte a semana inteira para tentar furar esse bloqueio. O mais importante é fazer um bom jogo”, adverte.

Para Zé Love, não há margem de erro. “A Ferroviária é um time organizado e vem crescendo muito. Não podemos errar. Tomamos o jogo do ano passado contra o Mirassol como exemplo, quando enfrentamos um dos melhores times da competição, como agora”, recordou. “Um erro pode custar o ano. Mas nós também temos uma equipe muito boa para jogar nas falhas do adversário”, ressaltou.